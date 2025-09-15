[서울데이터랩]펌프·플레어·모네로 24시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 내 주요 가상자산의 등락률이 공개되었다. 이번 상승률 상위권에서는 펌프(PUMP)가 10.99%의 상승률로 가장 두드러진 성과를 보였다. 펌프의 현재 가격은 11원이며, 시가총액은 약 3조 9888억 원으로 집계되었다. 이 종목은 거래량에서도 2조 692억 원을 기록하며 주목받고 있다.플레어(FLR)는 6.86% 상승하며 상승률 2위를 차지했다. 현재 플레어의 가격은 34원으로, 시가총액은 2조 5445억 원이다. 거래량은 267억 원에 달하며, 안정적인 시세 상승세를 보이고 있다. 플레어는 스마트 계약과 상호운용성을 중심으로 한 플랫폼으로, 다양한 블록체인과의 연결성을 강조한다.모네로(XMR)는 6.51%의 상승률을 기록하며 3위에 올랐다. 모네로의 가격은 42만 5449원으로, 시가총액은 7조 8481억 원이다. 모네로는 개인 정보 보호를 중시하는 암호화폐로, 익명성을 보장하는 기술적 특징을 가지고 있다. 모네로의 거래량은 1200억 원을 상회하며 활발한 거래를 보여주고 있다.한편, 밈코어(M)는 4.46% 상승률을 보이며 4위에 올랐다. 밈코어의 가격은 3523원으로, 시가총액은 3조 6628억 원이다. 이 종목은 커뮤니티 중심의 밈 문화를 활용하여, 사용자 참여를 독려하는 플랫폼을 구축하고 있다.같은 시각, 지캐시(ZEC)는 1.69% 상승했다. 지캐시의 가격은 7만 1615원이며, 시가총액은 1조 1612억 원이다. 지캐시는 프라이버시 보호와 투명성을 동시에 추구하는 암호화폐로, zk-SNARKs 기술을 통해 익명성을 제공한다.솔라나(SOL)는 1.61% 상승률을 기록했다. 솔라나의 현재 가격은 33만 9792원이며, 시가총액은 184조 3599억 원으로 대형 프로젝트 중 하나이다. 쿠코인 토큰(KCS)은 1.05% 상승했다. 쿠코인 토큰의 가격은 2만 2424원이며, 거래량은 86억 원에 달한다. 스토리(IP)는 0.78% 상승하며 1만 3655원의 가격을 기록했다. 팍스 골드(PAXG)는 0.51%의 상승률을 보이며, 가격은 509만 506원이다. OKX 토큰(OKB)은 0.38% 상승률을 기록했고, 가격은 27만 8354원이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자