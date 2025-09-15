[서울데이터랩]월드 리버티 파이낸셜 토큰 밈코어 펌프 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 월드 리버티 파이낸셜 토큰이다. 이 종목은 현재 297원에 거래되고 있으며, 1시간 상승률은 0.90%를 기록했다. 24시간 등락률은 0.14%로 소폭 상승했다. 거래량은 1조 7230억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.밈코어는 현재 3530원에 거래되고 있으며 1시간 상승률 0.71%를 기록했다. 같은 기간 동안 24시간 등락률은 5.43%로 높은 상승세를 보였다. 24시간 거래량은 583억 4983만 원으로, 거래가 활발한 상태를 유지하고 있다.펌프는 현재 11원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.52% 상승했다. 24시간 동안 24.51%라는 큰 폭의 상승을 기록했다. 거래량은 1조 7094억 원으로 높은 수준을 유지하고 있다.스카이 프로토콜은 현재 106원에 거래되며, 1시간 상승률은 0.51%다. 지난 24시간 동안 1.67% 상승했다. 24시간 거래량은 375억 4794만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.파이코인은 현재 494원에 거래되며, 1시간 동안 0.36% 상승했다. 그러나 24시간 동안 -3.12%의 하락세를 보였다. 거래량은 694억 8780만 원으로 집계됐다.같은 시각, 스토리는 1만 3543원에 0.29% 상승했으며, 에테나는 1026원에 0.27% 상승했다. 쿠코인 토큰은 2만 2413원에 0.23% 상승했다. 팍스 골드는 508만 9352원에 거래되며 0.14% 상승했고, 카스파는 118원에 0.12% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자