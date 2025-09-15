경제 치과기자재 한자리에 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/09/15/20250915017006 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-15 00:57 입력 2025-09-14 18:54 이미지 확대 치과기자재 한자리에 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 경기 국제종합학술대회 및 치과기자재 전시회’에서 관람객들이 치과 진료용 의자를 비롯해 관련 기자재를 둘러보고 있다.연합뉴스 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 경기 국제종합학술대회 및 치과기자재 전시회’에서 관람객들이 치과 진료용 의자를 비롯해 관련 기자재를 둘러보고 있다. 연합뉴스 2025-09-15 17면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지