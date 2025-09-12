구윤철, 재경관 회의 개최…“경제외교 최전선 역할 중요”

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 화상으로 열린 해외 주요국 재경관 회의를 주재하고 있다. 기획재정부 제공

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 12일 해외 주재하는 재정경제금융관(재경관)들과 화상 회의를 열어 새 정부 경제정책에 대한 해외 시각과 한미 관세합의에 대한 반응 점검했다.재경관들은 새 정부 경제성장전략에 대체로 긍정적인 현지 평가를 소개하면서 “특히 인공지능(AI) 기술선도에 방점을 두고 잠재성장률 하락 흐름을 반전시키겠다는 정부의 의지가 높이 평가되고 있다”고 전했다. 다만 투자재원의 효율적 배분, 통상환경의 불확실성 대응 등을 주요 도전요인으로 꼽았다. 재경관들은 한국의 재정운용 기조에도 “재정건전성 우려는 크지 않은 것으로 보고 있다”고 전했다.한미 관세합의에 대한 반응도 소개됐다. 재경관들은 한국이 일본·유럽연합(EU) 대비 협상기간이 짧았음에도 동일한 관세율을 확보했고, 양국에 호혜적인 조선 산업 협력 마스가(MASGA) 프로젝트를 제시한 점이 긍정적으로 평가받고 있다고 설명했다. 다만 남은 세부 논의에 따른 불확실성이 있고, 현지에서는 한미간 인공지능(AI) 협력이 새로운 돌파구가 될 수 있다는 의견도 나온다고 덧붙였다.구 부총리는 “대외경제 불확실성이 높을 때일수록 경제외교의 최전선에 있는 재경관들의 역할이 중요하다”며 “주재국 정부, 기업, 투자자와 긴밀히 소통하면서 한국 경제에 대한 신뢰를 굳건히 다지는 데 노력해달라”고 요청했다.세종 강동용 기자