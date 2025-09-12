[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 9월 12일 장 마감 5분 만에 10.19%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 75,400원으로 전 거래일 대비 2.72% 상승했다. 거래량은 28,082,904주를 기록했으며, 시가는 74,600원이다.이어 검색비율 2위의 카카오(035720)는 상승률 9.35%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 7.00% 상승 마감했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 보합세로 마감했다. 검색비율 5위 엘앤씨바이오(290650)는 20.04% 상승하며 급등세를 보였다.6위 NAVER(035420)는 등락률 1.29%로 상승을 기록했다. 7위 HJ중공업(097230)은 -5.55%의 등락률로 주가가 하락했다. 8위 한화오션(042660)은 0.53%로 약보합세로 마감했다. 9위 농심(004370)은 6.97% 상승 마감했다. 10위 두산퓨얼셀(336260)은 6.50% 상승했다.이 밖에도 알테오젠(196170) ▲3.91%, 삼성중공업(010140) ▼1.57%, 로보로보(215100) ▲15.29%, 한미반도체(042700) ▲1.00%, 네이처셀(007390) ▲5.41%, 나우로보틱스(459510) ▲28.30%, 현대차(005380) ▲0.22%, 에이피알(278470) ▼5.01%, 삼성SDI(006400) ▲2.87%, 현대무벡스(319400) ▲8.89% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자