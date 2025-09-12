[서울데이터랩]엠에스씨 29.97% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

12일 오후 15시 40분 엠에스씨(009780)가 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 엠에스씨는 장 중 641,631주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,880원 오른 12,490원에 마감했다.한편 엠에스씨의 PER은 8.94로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 13.61%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 엠디바이스(226590)는 주가가 29.95% 상승하며 종가 15,490원에 상승 마감했다. 상승률 3위 나우로보틱스(459510)의 주가는 25,250원으로 28.30% 폭등하며 부진했다. 상승률 4위 하나머티리얼즈(166090)는 21.84% 상승하며 37,100원에 마감했다. 상승률 5위 한양디지텍(078350)은 21.34%의 폭등세를 타고 종가 12,850원에 마감했다.6위 엘앤씨바이오(290650)는 종가 59,300원으로 20.04% 급등 마감했다. 7위 제닉스로보틱스(381620)는 종가 12,160원으로 19.80% 급등 마감했다. 8위 메디포스트(078160)는 종가 14,430원으로 19.26% 급등 마감했다. 9위 사토시홀딩스(223310)는 종가 2,880원으로 17.31% 급등 마감했다. 10위 싸이닉솔루션(234030)은 종가 9,750원으로 16.35% 급등 마감했다.이밖에도 케이엔제이(272110) ▲16.29%, 엘케이켐(489500) ▲15.83%, 로보로보(215100) ▲15.29%, 윈팩(097800) ▲15.15% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자