소민지 모멘텀파운데이션 대표, 12일 ‘2025 대한민국여성리더대상’ 선정

모멘텀파운데이션 주식회사 소민지 대표가 12일 백범김구기념관에서 ‘2025 대한민국 여성리더대상’ 국회 문화체육관광위원장상을 수상했다.소민지 대표는 국민의 안정적 종교활동, 국내 농가 활성화, 물류 역량 강화에 따른 일자리 확장 등에 기여한 공로를 인정받았다.모멘텀파운데이션은 국내외 식자재 유통 전문 기업으로 건강을 최우선 가치로 삼아 고품질 음식의 안정적 공급을 목표로 하고 있다. 특히 현재 종교시설에 월간 미곡 14만여포대, 돼지 1만여두, 소 1천여두, 김치 6만여박스를 납품하고 있다.소 대표는 “종교와 삶이 일치되려면 식생활의 안정이 우선”이라며 “이웃을 위해 열린 마음으로 일하려 한다”며 “물질이 정신을 앞서지 않아야 한다”고 언급했다.그러면서 “지역경제 발전 및 지역사회와 상생 가능한 사업을 하겠다. 친환경적 경제활동으로 지속 가능한 발전을 모색하고 있다”며 “새로운 식자재 브랜드 론칭으로 미래형 먹거리 문화를 선도할 계획”이라고 전했다.온라인뉴스팀