[서울데이터랩]카카오 7.35% 상승하며 주목받아

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.12일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 75,150원으로 전 거래일 대비 2.38% 상승하며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 50.53%에 달하는 삼성전자는 PER 16.79, ROE 9.03으로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660) 역시 328,500원으로 7.00% 상승하며, 거래량 253만9,538주를 기록하고 있다. SK하이닉스는 외국인비율이 56.09%로 높고, PER과 ROE는 각각 8.29와 31.06으로 나타나고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 0.71% 상승한 352,500원에 거래되고 있으며, KB금융(105560)은 1.36% 상승한 119,200원에 거래되고 있다. NAVER(035420)는 1.72% 상승하며 237,000원에, 신한지주(055550)는 1.70% 상승한 68,950원에 거래 중이다.HD현대중공업(329180)은 2.51% 하락한 504,000원에 거래되고 있으며, 삼성바이오로직스(207940)는 0.19% 하락한 1,034,000원에 거래 중이다. 한화에어로스페이스(012450)와 기아(000270)는 각각 0.80%와 0.61% 하락하며, 997,000원과 105,950원에 거래되고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲0.06%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.98%, 삼성생명(032830) ▼0.56%, 삼성물산(028260) ▼1.39%, HD한국조선해양(009540) ▼2.36%, 현대모비스(012330) ▼0.79%, 카카오(035720) ▲7.35% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장의 흐름을 살펴보면, 상승 종목과 하락 종목이 혼재된 모습을 보이고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 견조한 흐름을 보이며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주가 상승세를 이끌고 있다. 거래량이 많은 카카오 역시 7.35%의 상승세를 기록하며 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자