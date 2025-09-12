[서울데이터랩]실리콘투 주가 2.13% 하락하며 코스닥 시장에 영향

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

실리콘투(257720) 주가 2.13% 하락하며 코스닥 시장에 영향알테오젠(196170) +4.23%, 보로노이(310210) +11.78%, 코오롱티슈진(950160) +9.51% 상승세 기록코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(액면가 500원)은 현재가 493,000원으로 전 거래일 대비 4.23% 상승하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.17%에 달하는 이 종목은 PER 279.48, ROE 29.52로, 수급과 재무 지표 모두에서 긍정적인 모습을 보인다. 반면 시가총액 2위 에코프로비엠(247540)(액면가 500원)은 118,400원으로 소폭 상승세를 기록하며, 거래량 198,677주를 기록하고 있다.시가총액 3위 펩트론(087010)은 0.64% 상승, 4위 파마리서치(214450)는 0.46% 하락을 기록하고 있다. 에코프로(086520)는 1.44%, 레인보우로보틱스(277810)는 1.73% 상승하며 각각 거래되고 있다. HLB(028300)는 0.13% 하락, 삼천당제약(000250)은 0.47% 상승을 보인다.한편 시가총액 20위권 종목들은 코오롱티슈진 ▲9.51%, 휴젤(145020) ▲0.16%, 리노공업(058470) ▼1.01%, 클래시스(214150) ▲0.18%, 에스엠(041510) ▼0.07%, 케어젠(214370) ▲9.59%, 보로노이 ▲11.78%, JYP Ent.(035900) ▲1.12%, 이오테크닉스(039030) ▲3.32%, 실리콘투 ▼2.13% 등의 성적을 기록하고 있다.전반적으로 코스닥 시장은 상승세를 기록하고 있으나, 실리콘투의 하락이 일부 영향을 미치고 있다. 외국인 투자자들의 수급은 혼조세를 보이고 있으며, 거래량이 많은 종목들 중심으로 등락이 뚜렷한 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자