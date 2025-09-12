[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스·폼·월드코인, 24시간 하락률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)가 24시간 동안 22.99% 하락하며 하락률 상위 종목 중 가장 큰 폭의 하락세를 보였다. 엠와이엑스 파이낸스의 현재가는 1만 7864원이며, 시가총액은 3조 5213억 원에 달한다. 엠와이엑스 파이낸스는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자들이 다양한 금융 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.폼(FORM) 역시 11.59% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 기록했다. 폼의 현재가는 3710원이며, 시가총액은 1조 4169억 원이다. 폼은 블록체인 기반의 데이터 관리 플랫폼으로, 기업과 개인이 데이터를 효율적으로 관리하고 공유할 수 있도록 돕는 역할을 한다.월드코인(WLD)은 10.10% 하락하며 세 번째로 하락률이 높았다. 현재 월드코인의 가격은 2296원이며, 시가총액은 4조 6302억 원으로 집계되었다. 월드코인은 글로벌 결제 네트워크를 구축하기 위한 프로젝트로, 빠르고 저렴한 국제 송금을 가능하게 하는 것을 목표로 하고 있다.스토리(IP)도 7.96% 하락했다. 스토리의 현재가는 1만 3422원이며, 시가총액은 4조 947억 원이다. 스토리는 디지털 콘텐츠 플랫폼으로, 창작자들이 작품을 발행하고 수익을 창출할 수 있는 환경을 제공한다.밈코어(M)는 4.84% 하락했다. 밈코어의 현재가는 2705원이며, 시가총액은 2조 8127억 원에 이른다. 밈코어는 소셜 미디어와 연결된 블록체인 플랫폼으로, 사용자들이 콘텐츠를 만들고 공유하여 보상을 받을 수 있도록 설계되어 있다.한편, XDC 네트워크(XDC)는 4.22% 하락했다. 이는 블록체인 기반의 하이브리드 네트워크로, 기업과 정부가 안전하고 효율적인 거래를 수행할 수 있도록 돕는다. 펏지 펭귄(PENGU)은 1.93% 하락하며, 소셜 미디어와 연결된 밈 코인으로 주목받고 있다. 아발란체(AVAX)는 1.45% 하락했으며, 이는 탈중앙화 애플리케이션을 위한 플랫폼으로 높은 처리 속도를 자랑한다. 에테나(ENA)는 1.23% 하락했으며, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 0.70% 하락했다. 에테나는 데이터 공유 플랫폼으로, 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 글로벌 금융 서비스를 위한 프로젝트로 설계되었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자