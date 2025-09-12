[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹 +19.21%…실시간 상승률 1위

이미지 확대

12일 오전 9시 10분 코오롱모빌리티그룹(450140)이 등락률 +19.21%로 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹은 개장 직후 10분간 1,242,518주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 875원 오른 5,430원이다.한편 코오롱모빌리티그룹의 PER은 -82.27로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하지만, ROE는 -5.62%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 KBI동양철관(008970)은 현재가 3,345원으로 주가가 18.20% 급등하고 있다. 상승률 3위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 현재 10,000원으로 15.21% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 삼화전기(009470)는 14.47% 급등하며 36,400원에 거래되고 있다. 상승률 5위 농심(004370)은 13.52%의 상승세를 타고 554,000원에 거래되고 있다.6위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 33,200원으로 7.97% 상승 중이다. 7위 오뚜기(007310)는 현재가 438,500원으로 7.21% 상승 중이다. 8위 일진하이솔루스(271940)는 현재가 19,780원으로 6.92% 상승 중이다. 9위 엔씨소프트(036570)는 현재가 215,000원으로 6.44% 상승 중이다. 10위 농심홀딩스(072710)는 현재가 89,600원으로 6.41% 상승 중이다.이밖에도 삼화전자(011230) ▲5.90%, 신성이엔지(011930) ▲5.32%, SK하이닉스(000660) ▲5.21%, 율촌화학(008730) ▲5.17% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자