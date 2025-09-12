[서울데이터랩]엠에스씨 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

12일 오전 9시 15분 엠에스씨(009780)가 등락률 +29.97%로 상승률 1위를 차지했다. 엠에스씨는 개장 직후 587,158주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,880원 오른 12,490원이다.한편 엠에스씨의 PER은 8.94로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 13.61%로 수익성이 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 범한퓨얼셀(382900)은 현재가 35,700원으로 주가가 20.61% 급등하고 있다. 상승률 3위 제닉스로보틱스(381620)는 현재 11,990원으로 18.13% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 윈팩(097800)은 16.18% 급등하며 560원에 거래되고 있다. 상승률 5위 하나머티리얼즈(166090)는 15.44%의 상승세를 타고 35,150원에 거래되고 있다.6위 티씨케이(064760)는 현재가 136,800원으로 14.00% 상승 중이다. 7위 누리플랜(069140)은 현재가 2,910원으로 13.67% 상승 중이다. 8위 메디포스트(078160)는 현재가 13,720원으로 13.39% 상승 중이다. 9위 엠디바이스(226590)는 현재가 13,510원으로 13.34% 상승 중이다. 10위 빌리언스(044480)는 현재가 596원으로 12.45% 상승 중이다.이밖에도 케이엔에스(432470) ▲12.34%, 우양(103840) ▲11.74%, 현대무벡스(319400) ▲11.54%, 감성코퍼레이션(036620) ▲10.26% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자