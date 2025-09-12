[서울데이터랩]맨틀 펜들 에어로드롬파이낸스 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 맨틀(MNT)이 12.79% 상승하며 24시간 등락률 상위 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 맨틀의 현재 가격은 2324원이며, 시가총액은 7조 5621억 원에 달한다. 이 종목은 주로 블록체인 기술을 활용한 플랫폼으로, 다양한 디앱(dApp)과 서비스를 지원하는 데 중점을 두고 있다.
펜들(PENDLE)은 9.57% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 나타냈다. 펜들의 가격은 7246원으로, 시가총액은 1조 2235억 원이다. 펜들은 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 독특한 금융 상품을 제공하여 사용자들에게 다양한 수익 창출 기회를 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.
에어로드롬 파이낸스(AERO)는 6.39% 상승하며, 가격은 1700원에 거래되고 있다. 시가총액은 1조 5276억 원으로 기록되었다. 에어로드롬 파이낸스는 사용자 친화적인 금융 서비스 제공에 초점을 맞추고 있으며, 다양한 디지털 자산 관리 옵션을 제공하는 플랫폼이다.
이뮤터블엑스(IMX)는 5.67% 상승하며, 현재 가격은 809원이다. 시가총액은 1조 5696억 원에 이른다. 이뮤터블엑스는 NFT 시장에서의 거래 속도와 효율성을 높이기 위한 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 특히 게임산업에서의 활용도가 높은 것으로 평가된다.
세이(SEI)는 5.34% 상승했으며, 가격은 466원이다. 시가총액은 2조 8045억 원이다. 세이는 블록체인 기술을 활용한 데이터 관리 솔루션을 제공하는 프로젝트로, 기업과 개인 사용자를 대상으로 데이터의 안전한 저장과 전송을 지원하고 있다.
한편, 온도 파이낸스(ONDO)는 4.41% 상승했으며, 피스 네트워크(PYTH)는 4.35% 상승했다. 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 4.12% 상승하며, 비트텐서(TAO)는 4.10%의 상승률을 기록했다. 도지코인(DOGE)은 3.86% 상승하며, 카스파(KAS)는 3.81% 상승세를 보였다. 리도다오(LDO)는 3.75% 상승했으며, 이더리움네임서비스(ENS)는 3.23% 상승했다. 스택스(STX)는 3.15% 상승하며, 봉크(BONK)는 3.11% 상승률을 보였다.
같은 시각, 스텔라루멘(XLM)은 2.94% 상승했고, 에이브(AAVE)는 2.85% 상승했다. 체인링크(LINK)와 아비트럼(ARB)은 각각 2.74% 상승했으며, 헤데라(HBAR)는 2.43% 상승을 기록했다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
