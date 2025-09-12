[서울데이터랩]맨틀 펜들 에어로드롬파이낸스 24시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 맨틀(MNT)이 12.79% 상승하며 24시간 등락률 상위 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 맨틀의 현재 가격은 2324원이며, 시가총액은 7조 5621억 원에 달한다. 이 종목은 주로 블록체인 기술을 활용한 플랫폼으로, 다양한 디앱(dApp)과 서비스를 지원하는 데 중점을 두고 있다.펜들(PENDLE)은 9.57% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 나타냈다. 펜들의 가격은 7246원으로, 시가총액은 1조 2235억 원이다. 펜들은 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 독특한 금융 상품을 제공하여 사용자들에게 다양한 수익 창출 기회를 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.에어로드롬 파이낸스(AERO)는 6.39% 상승하며, 가격은 1700원에 거래되고 있다. 시가총액은 1조 5276억 원으로 기록되었다. 에어로드롬 파이낸스는 사용자 친화적인 금융 서비스 제공에 초점을 맞추고 있으며, 다양한 디지털 자산 관리 옵션을 제공하는 플랫폼이다.이뮤터블엑스(IMX)는 5.67% 상승하며, 현재 가격은 809원이다. 시가총액은 1조 5696억 원에 이른다. 이뮤터블엑스는 NFT 시장에서의 거래 속도와 효율성을 높이기 위한 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 특히 게임산업에서의 활용도가 높은 것으로 평가된다.세이(SEI)는 5.34% 상승했으며, 가격은 466원이다. 시가총액은 2조 8045억 원이다. 세이는 블록체인 기술을 활용한 데이터 관리 솔루션을 제공하는 프로젝트로, 기업과 개인 사용자를 대상으로 데이터의 안전한 저장과 전송을 지원하고 있다.한편, 온도 파이낸스(ONDO)는 4.41% 상승했으며, 피스 네트워크(PYTH)는 4.35% 상승했다. 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 4.12% 상승하며, 비트텐서(TAO)는 4.10%의 상승률을 기록했다. 도지코인(DOGE)은 3.86% 상승하며, 카스파(KAS)는 3.81% 상승세를 보였다. 리도다오(LDO)는 3.75% 상승했으며, 이더리움네임서비스(ENS)는 3.23% 상승했다. 스택스(STX)는 3.15% 상승하며, 봉크(BONK)는 3.11% 상승률을 보였다.같은 시각, 스텔라루멘(XLM)은 2.94% 상승했고, 에이브(AAVE)는 2.85% 상승했다. 체인링크(LINK)와 아비트럼(ARB)은 각각 2.74% 상승했으며, 헤데라(HBAR)는 2.43% 상승을 기록했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자