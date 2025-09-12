[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일(현지시간) 미국 증시에서 주요 지수들이 각기 다른 흐름을 보였다. 다우존스 지수는 상승세를 나타냈고, 나스닥 종합 지수는 보합을 기록했다. S&P 500 지수 또한 보합세로 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,108.00으로 마감하며 전일 대비 617.08포인트(1.36%) 상승했다. 시작가는 45,577.09였으며, 거래량은 448,346천주로 집계되었다. 최고가는 46,137.20, 최저가는 45,577.09을 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,043.08로 마감하며 157.01포인트(0.72%) 올랐다. 시작가는 21,977.52, 최고가는 22,059.71, 최저가는 21,908.81이었다. 하루 거래량은 1,673,077천주로 집계되었다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,587.47로 마감하며 전일 대비 55.43포인트(0.85%) 올랐다. 시작가는 6,554.41, 최고가는 6,592.89, 최저가는 6,545.80으로 나타났다.반면, 다우운송 지수는 15,767.41로 전일 대비 223.76포인트(1.44%) 상승했으며, 나스닥 100 지수는 23,992.56으로 143.29포인트(0.60%) 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 5,995.39로 37.30포인트(0.63%)의 상승세를 보였다.한편, VIX 지수는 14.71로 전일 대비 0.64포인트 하락하며 -4.17%의 등락률을 보였다. VIX 지수가 20 미만으로 유지되며 시장은 안정적인 모습을 보였다.정연호 기자