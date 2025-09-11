변비·심장에 딱 좋아… 제주산 이색자두 ‘프룬’ 가을 본격 출하

이달부터 판매… ㎏당 2만 6400원

한림읍 10농가서 3.3㏊ 재배

배변활동 개선·뼈 건강에 도움

보랏빛 과일로 당도는 16브릭스

이미지 확대 올가을 출시를 앞둔 제주산 이색 자두 프룬. 제주도농업기술원 제공

제주산 이색 자두 ‘프룬’이 이달부터 첫 출하된다.제주도농업기술원 서부농업기술센터는 한림읍 10농가가 3.3㏊ 규모로 재배해온 서양 자두 ‘프룬(prune)’이 이달부터 본격 출하된다고 11일 밝혔다.프룬은 소르비톨(당알코올의 일종)과 폴리페놀 함량이 높아 변비에 효과적이고, 비타민K와 B6이 풍부해 뼈 건강에도 도움이 된다고 알려져 있다. 또한 콜레스테롤 수치를 낮춰 심장 건강 유지에 도움이 된다.프룬은 유럽계 자두의 한 종류로 제주에서 현재 재배 중인 품종은 ‘프레지던트’, ‘블랙킹’, ‘빅퍼플’ 3종이다. 과실크기가 900g 이상되는 대과종으로 육질이 단단하고 과피가 청자색으로 과분이 많아 생식용으로 이용되는 품종이다. 올해 출하되는 프룬은 짙은 보랏빛을 띠며 과실 무게 100g 내외, 평균 당도 16브릭스로 부드러운 식감과 높은 당도가 특징이다. ㎏당 시중 판매가는 2만 6400원이다.전세계에서 프룬이 가장 많이 생산되는 곳은 미국 캘리포니아로 전 세계 공급량의 40%를 차지한다. 우리나라에서는 2010년 즈음 재배가 시작된 것으로 알려져 있다.이번에 출하되는 프룬은 2022년 ‘한림농협 정예소득작목단지사업’을 통해 조성된 재배단지에서 생산된 것으로, 서부농업기술센터는 2023년 시설재배에 적합한 시설을 지원하고 안정적인 착과와 품질 향상을 위한 현장 지도를 지속해 왔다.품종별 성숙기가 달라 제주에서는 8월 중순부터 9월 중순까지 단계적으로 수확이 가능하다. 농산물우수관리(GAP) 인증을 받아 안정성을 확보한 프룬은 농협을 통해 판매된다.서부농업기술센터는 프룬이 제주지역의 새로운 소득 과수로 정착할 수 있도록 농가 현장 지도를 강화하고, 고온으로 인한 착색 불량과 열과 등 생리장해 대응 재배기술을 보완해 나갈 계획이다.현상철 신기술보급팀장은 “이색 자두 프룬은 제주지역의 새로운 소득과수로 주목받고 있으며, 안정적인 재배 정착을 위한 농가들의 노력이 결실을 맺고 있다”며 “앞으로도 현장 기술지원과 함께 농가의 애로사항 해결을 위한 다양한 사업을 지속적으로 발굴하고 지원해 나가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자