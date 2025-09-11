[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹우 26.80% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

11일 오전 9시 10분 코오롱모빌리티그룹우(45014K)가 등락률 +26.80%로 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹우는 개장 직후 12,654주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,790원 오른 8,470원이다.한편 코오롱모빌리티그룹우의 PER은 -128.33으로 나타났다.이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹(450140)은 현재가 4,302원으로 주가가 22.74% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이프로젠(007460)은 현재 819원으로 10.23% 급등하고 있다. 상승률 4위 삼영(003720)은 8.49% 상승하며 5,750원에 거래되고 있다. 상승률 5위 SNT에너지(100840)는 7.65%의 강세를 보이며 66,100원에 거래되고 있다.6위 조선선재(120030)는 현재가 137,800원으로 7.49% 상승 중이다. 7위 에스엘(005850)은 현재가 36,100원으로 6.65% 상승 중이다. 8위 엔케이(085310)는 현재가 1,547원으로 6.32% 상승 중이다. 9위 CJ CGV(079160)는 현재가 5,030원으로 5.89% 상승 중이다. 10위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 28,050원으로 5.65% 상승 중이다.이밖에도 삼성중공업(010140) ▲5.57%, 에이프로젠바이오로직스(003060) ▲5.51%, 삼화콘덴서(001820) ▲5.26%, 웅진(016880) ▲5.20% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자