“시험+수행평가 두 마리 토끼 잡는다” 중등인강 엠베스트 2학기 내신 전략 제시

중학교 내신은 중간·기말고사 성적과 함께 수행평가 결과까지 반영되기 때문에 균형 잡힌 대비가 중요하다. 특히 학생부 관리는 추후 고교 및 대학 입시까지 영향을 미치기에 지필고사 및 수행평가에 대한 우수한 성취도를 지속 유지할 수 있도록 해야 한다.메가스터디교육의 중등 인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 매출 비교 및 성적 장학생 배출 기준) 엠베스트가 2학기 중간고사를 비롯해 수행평가 준비까지 한 번에 해결할 수 있는 다양한 강좌를 제공한다.먼저, 엠베스트는 중등 내신 전문 강사진의 ‘족집게 시험 특강’, 실제 학교 시험지를 기반으로 한 ‘실전 기출 내신 마스터’, 핵심 개념과 필수 암기 내용을 빠르게 정리할 수 있는 ‘사과암기마스터·암기과목 개념마스터’와 같은 맞춤형 프로그램을 제공한다.오는 9월 21일부터는 ‘중간고사 실시간 게시판’을 운영해, 시험 직전 궁금한 점을 실시간 답변으로 쉽고 빠르게 받아볼 수 있다.더불어 수행평가 비중이 점차 확대되는 최근 내신 평가 흐름에 맞춰, 과목별 수행평가 대비 콘텐츠도 만나볼 수 있다. 예체능 과목을 비롯해 각종 보고서 작성, 영어 작문, 영상 제작, 발표형 과제 등 학교 현장에서 자주 출제되는 수행 과제를 체계적으로 연습할 수 있도록 예시 자료를 제시한다.엠베스트 관계자는 “지필고사 성적은 물론 수행평가 결과까지 내신에 반영되고 있는 만큼, 이제는 단순히 시험만 준비하는 것으로는 부족하다”라며, “엠베스트는 유명 강사진들의 내신 강의와 기출 문제, 수행평가 대비 자료, 그리고 중등 전문 관리 선생님들의 1:1 학습 관리까지 제공해 중학교 내신을 효과적으로 관리할 수 있는 시스템을 구축하고 있다”라고 전했다.한편, 엠베스트는 7일간 전 과목 내신 강좌 및 수행평가 자료를 자유롭게 이용해 볼 수 있는 무료 체험 이벤트를 진행하고 있다. 자세한 내용은 엠베스트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.온라인뉴스팀