대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[서울데이터랩]스카이 프로토콜 모네로 에어로드롬 파이낸스, 1시간 상승률 상위

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-11 08:44
입력 2025-09-11 08:44
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 상승률이 가장 두드러진 종목은 스카이 프로토콜이다. 스카이 프로토콜은 현재 101원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.16% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -1.35% 하락했다. 스카이 프로토콜의 24시간 거래량은 322억 2326만 원에 달한다.

두 번째로 주목할 만한 종목은 모네로이다. 모네로는 현재 37만 6680원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.03% 상승했다. 24시간 기준으로는 0.09%의 소폭 상승을 기록했다. 모네로의 24시간 거래량은 1061억 7269만 원이다.

에어로드롬 파이낸스도 상승세를 보였다. 현재 1653원에 거래되고 있는 에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 0.93% 상승했으며, 24시간 기준으로는 1.68% 상승했다. 24시간 거래량은 802억 9278만 원이다.

비트텐서는 현재 47만 7130원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.85% 상승했다. 24시간 기준으로는 1.20% 상승했다. 비트텐서의 24시간 거래량은 1993억 5091만 원이다.

월드코인은 현재 2585원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.75% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -0.11% 하락했다. 월드코인의 24시간 거래량은 3조 1994억 원에 이른다.

이미지 확대


한편, 스토리는 현재 1만 4350원에 거래되며 1시간 동안 0.59% 상승했다. 아발란체는 3만 9475원에 거래되며 0.45% 상승했다. 레오는 1만 3277원에 거래되며 0.43% 상승했으며, 펜들은 6788원에 거래되고 0.43% 상승했다. 이뮤터블엑스는 767원에 거래되며 0.42% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기