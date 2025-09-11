[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

10일(현지시간) 미국 주요 주식 지수는 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 하락하며 뉴욕 거래소(NYSE)에서 마감했으며, 나스닥 종합과 S&P 500 지수는 상승하며 각각 나스닥 증권거래소(NASDAQ)와 뉴욕 거래소에서 거래를 마쳤다.다우존스 지수는 45,490.92포인트로 전일 대비 220.42포인트(-0.48%) 하락했다. 거래는 뉴욕 거래소에서 이루어졌으며, 하루 거래량은 579,920천주를 기록했다. 시작가는 45,731.50포인트였으며, 장중 최고가는 45,731.50포인트, 최저가는 45,380.06포인트였다.반면, 나스닥 종합 지수는 소폭 상승하며 21,886.06포인트로 마감했다. 전일 대비 6.57포인트(0.03%) 오른 수치다. 나스닥 증권거래소에서 거래되었으며, 하루 거래량은 1,558,290천주였다. 시작가는 21,980.60포인트였고, 최고가는 22,000.97포인트, 최저가는 21,810.84포인트를 기록했다.S&P 500 지수 또한 상승세를 보이며 6,532.04포인트로 마감했다. 전일보다 19.43포인트(0.30%) 오른 수치다. 이 지수는 뉴욕 거래소에서 3,160,981천주의 거래량을 보였으며, 시작가는 6,550.29포인트, 장중 최고가는 6,555.97포인트, 최저가는 6,516.34포인트로 나타났다.한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 각각 전일 대비 소폭의 변동을 보였다. 다우운송 지수는 15,543.65포인트로 55.86포인트(-0.36%) 하락했고, 나스닥 100 지수는 23,849.27포인트로 9.47포인트(0.04%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 5,958.09포인트로 138.27포인트(2.38%) 올랐다.마지막으로, 변동성 지수(VIX)는 15.35로 전일 대비 0.31포인트(2.06%) 상승했다. 이 수치는 일반적으로 시장의 변동성이 낮고 비교적 안정적인 상태를 의미한다.정연호 기자