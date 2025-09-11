8월 한 달 가계대출 다시 늘었다… 6·27 전 주택거래 시차 두고 반영

4.7조 ↑… 전월 대비 두 배 증가

한은 “5~6월 주담대 규모 늘어”

6·27 가계대출 규제 대책에도 8월 가계대출이 다시 급증한 것으로 나타났다. 한국은행은 정부 규제에 앞서 5~6월에 늘어난 주택거래가 시차를 두고 반영되면서 10월까지 주택담보대출 증가에 영향을 줄 것이라고 설명했다.한은이 10일 발표한 ‘8월중 금융시장 동향’에 따르면 8월 은행권 가계대출 잔액은 7월 말보다 4조 1000억원 늘어난 1168조 3000억원으로 집계됐다. 지난 6월 6조 2000억원이었던 가계대출 증가 폭은 6·27 대책 이후인 7월 2조 7000억원으로 줄었다가 지난달 다시 상승 폭이 커졌다. 전세자금 대출을 포함한 주택담보대출이 지난달 말 기준 930조 3000억원으로 전월보다 3조 9000억원 늘었고, 신용대출 등 기타 대출이 전월 대비 3000억원 늘어난 237조 1000억원이었다.금융위원회가 이날 발표한 ‘8월 가계대출 동향’에서도 농협과 보험, 저축은행 등 제2금융권을 포함한 전체 금융권 가계대출은 4조 7000억원 늘어나 전월(2조 3000억원)에 비해 증가 폭이 두 배 가까이 확대됐다. 이 중 은행이 4조 2000억원 늘어나 가계대출 증가세를 주도했고, 2금융권은 전월 5000억원 감소에서 6000억원 증가로 전환됐다.박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “6·27 대책 영향이 지속되는 가운데서 5~6월 중 늘어난 주택 거래가 시차를 두고 반영되면서 주택 구입 목적 주담대를 중심으로 규모가 늘었다”면서 “늘어난 주택 거래는 8월에서 10월 정도까지 영향을 미칠 것으로 보인다”고 말했다. ﻿황비웅 기자