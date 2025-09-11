45년 만에 새 역사 쓴 코스피… 내년 상반기 3700선까지 오른다

한미 증시 모두 ‘사상 최고치’

코스피가 10일 장중 역대 최고점을 찍으며 국내 증시는 전인미답의 새로운 문을 열게 됐다.올해 코스피 상승률은 주요 20개국(G20) 가운데 1위를 기록했다. 이재명 정부 출범 이후 이날까지 99일간 코스피는 22.81% 올랐는데, 이는 문민정부 이후 역대 정부 100일간 등락률 가운데 가장 높은 수치다. 기존 최고였던 김영삼 정부 100일간 상승률(12.15%)도 가볍게 넘어섰다.간밤 미국 증시에서 3대 지수 모두 사상 최고치를 기록한 점도 호재였다. 전날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수(0.43%), 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수(0.27%), 나스닥 종합지수(0.37%) 모두 상승 마감했다.미국 노동부가 비농업 부문 연간 고용 증가 폭을 크게 내리며 고용 우려가 커졌지만, 오는 16~17일 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인하할 것이란 기대감이 크게 작용하며 지수를 끌어올렸다.국내 증시 대표 지수인 코스피는 1983년 출범 이후 한국 경제의 굴곡을 그대로 반영해왔다. 1989년 처음 1000선을 돌파했으나, 1997년 외환위기로 280까지 추락했다. 2007년 2000선을 넘었지만 2008년 금융위기로 다시 붕괴했고, 2010년대 초반까지 박스권에 머물렀다. 2017년 반도체 호황으로 2500선을 돌파했으나 미·중 무역분쟁과 2020년 코로나19로 1500선까지 밀렸다. 이후 ‘동학개미’와 유동성에 힘입어 2021년 ‘삼천피’와 사상 최고치(3316.08)를 기록했으나, 2022년 긴축·전쟁·환율 급등으로 2130선까지 하락했고 지난해엔 밸류업 기대와 비상계엄 여파 속 2300선 밑으로 후퇴했다.올해 들어서는 흐름이 달라졌다. ‘오천피’를 목표로 내세운 이재명 정부 출범 이후 증시 부양 기대감이 커지면서 지난 6월 3000선을 회복했고, 7월 30일에는 연고점을 새로 썼다. 7월 31일 양도세 부과 대주주 기준을 현행 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용의 세제 개편안에 대한 실망으로 급락했으나, 최근 다시 현행 유지될 것이라는 전망이 확산되며 다시 반등세를 탔다.증권가에서는 미 증시 훈풍, 양도세 대주주 기준 이외에도 상법 개정안, 배당소득 분리과세 등 투자자 친화적 정책이 현실화될 경우 내년 상반기 코스피가 3700선까지 오를 수 있다는 전망이 나온다. 김영환 NH투자증권 연구원은 “정책 환경이 우호적으로 풀린다면 내년 상반기까지 코스피 목표치는 3700”이라고 내다봤다.고연수 하나증권 연구원은 “이번 상승세는 단순히 대주주 양도세 완화 기대 때문만은 아니다”며 “배당소득 분리과세(최고세율 25%) 법안 발의, 3차 상법 개정안, 자사주 소각 의무화 방안 등이 맞물리며 증권주를 중심으로 코스피의 추가 상승 동력이 형성됐다”고 분석했다.박소연·이승연 기자