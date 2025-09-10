친환경 주방세제 ‘오뛰르’, 컬리 공식 입점… 프리미엄 키친 시장 공략 나선다

이미지 확대 오뛰르 주방 타올. 오뛰르 제공

이미지 확대 오뛰르 주방세제. 오뛰르 제공

지속가능성과 프리미엄 소비 트렌드가 생활용품 시장의 핵심 화두로 떠오른 가운데, 식품회사가 선보인 친환경 주방세제 브랜드 ‘오뛰르’(Otture)가 마켓컬리에 공식 입점했다.오뛰르는 이번 입점을 통해 기존 주방세제뿐 아니라 기프트 세트와 주방 패브릭 라인업까지 선보이며 프리미엄 키친 시장 공략을 본격화한다는 전략이다.‘I’m from food’를 슬로건으로 내건 오뛰르는 오뚜기 식초를 주성분으로, 로즈마리·알로에베라 등 식물 유래 성분을 활용해 안전성을 강조한 주방세제를 선보여왔다. 이번에 컬리 입점을 통해 주방 타올(오렌지·그린 색상), 뜨거운 용기를 잡을 수 있는 ‘팟허그’, 감각적 디자인의 ‘팟홀더’ 등을 함께 출시해 위생과 안전은 물론 인테리어까지 고려한 주방 라이프스타일을 제안한다.컬리 입점에 맞춘 소비자 혜택도 마련했다. 컬리에서는 입점 최저가로 구매 가능한 제품을 샛별 배송으로 받을 수 있으며, 오뛰르 자사몰에서는 지난 8일부터 오는 14일까지 추석 기프트 세트를 최대 20% 할인하는 프로모션을 진행한다.이규호 오뛰르 리드는 “주방 세제로 시작된 에코 라이프 제안이 이번 컬리 입점을 통해 주방 패브릭으로까지 확장했다”며 “이는 오뛰르가 친환경·프리미엄 리빙 브랜드로, 경쟁력을 검증받는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “컬리를 시작으로 프리미엄 온라인 채널은 물론, 오프라인 유통망까지 확장을 계획하고 있다”고 덧붙였다.한준규 기자