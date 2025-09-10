[재테크+] 숨죽인 월가…이번 주 물가지표가 美금리인하 운명 가른다

10일 PPI, 11일 CPI 발표…금리 결정 앞두고 시장 긴장

0.5%포인트 빅컷 가능성 7%…트럼프 관세정책이 변수

CPI 2.9% 전망에도…전문가 “고용시장 충격이 더 크다”

연준 이사 “인하 확신 못해”…물가 vs 고용 딜레마 심화

이번 주 발표되는 미국 8월 물가 지표가 연방준비제도이사회(연준)의 금리 결정을 좌우하는 핵심 변수로 떠올랐다. 물가가 오를 것으로 예상되는 가운데, 전문가들은 트럼프 행정부의 관세 정책이라는 일시적 요인이 연준의 금리 인하 행보를 막지는 못할 것으로 내다보고 있다.미 노동통계국은 오는 10일(현지시간) 생산자물가지수(PPI)를, 이튿날인 11일에는 소비자물가지수(CPI)를 발표한다.이 지표들은 연준이 오는 17~18일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 얼마나 내릴지 결정하는 데 핵심 지표다.최근 미국의 부진한 고용 지표로 인해 시장에서는 연준이 기준금리를 대폭 내릴 것이라는 기대감이 높아졌다.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물 거래자들은 9월 연준 회의에서 ‘빅컷’(0.5% 포인트 인하) 가능성을 7%로 평가하고 있다. 일반적인 0.25% 포인트 인하 전망이 93%로 압도적이지만, 여전히 일부에서는 파격적인 금리 인하 시나리오를 염두에 두고 있는 상황이다.하지만 이번 주 공개될 물가 지표가 이런 시장 기대를 꺾을 수 있다는 분석이 나온다.미 CNBC는 다우존스 조사를 인용해 다우존스 조사에 따르면 경제학자들은 전체 물가지수와 변동성 큰 식품·에너지를 뺀 핵심 지표 모두 월간 0.3% 상승할 것으로 전망한다고 보도했다.이 전망이 현실화하면 연간 소비자물가지수(CPI)는 2.9%까지 치솟아 올해 1월 이후 최고치를 기록하게 된다. 이는 연준의 물가 목표치 2%에서 한층 벗어나는 수준으로, 7월보다 0.2%포인트 높아진 것이다.인베스팅닷컴은 “소비자물가지수 상승으로 대폭적인 금리 인하 기대감이 약화할 수 있다”며 “견고한 인플레이션 지표로 인해 시장에서 예상하던 0.5% 포인트 금리 인하 전망이 후퇴할 것”이라고 내다봤다.전문가들은 이번 물가 상승이 트럼프 대통령의 관세 정책 때문일 가능성이 크다고 보고 있다. 자동차나 가구, 의류 등 관세 대상 품목의 가격이 오르면서 전체 물가를 끌어올리고 있다는 것이다.다만 이번 물가 지표 상승이 부진한 고용시장의 영향을 완전히 압도해 금리 인하를 전면 중단하는 상황까지는 이르지 않을 것으로 전망된다.뉴욕라이프 인베스트먼트의 로렌 굿윈 수석 시장 전략가는 마켓워치와의 인터뷰에서 “고용 시장 충격을 상쇄할 정도의 소비자물가지수가 나올 가능성은 매우 낮아 보인다”고 말했다.금리 인하를 결정하는 연준 위원 중 1명인 오스틴 굴스비 이사는 최근 블룸버그TV와의 인터뷰에서 “9월 금리 인하 지지 여부를 아직 확신하지 못하고 있다”며 “인플레이션 동향도 면밀히 살펴봐야 한다”고 신중한 자세를 보였다.다만 연준은 현재 관세에 따른 물가 상승을 일시적 현상으로 보고 있어, 장기적인 인플레이션 압력으로 이어지지 않을 것으로 판단하고 있다. 이에 따라 악화되고 있는 고용시장에 더 집중해 금리 인하를 단행할 가능성이 높다는 관측이 우세하다.ING의 제임스 나이틀리 수석 국제 이코노미스트는 “물가가 연준의 목표치보다 여전히 높지만, 연준은 전체적인 그림을 볼 것”이라며 서비스업 중심인 미국 경제 특성상 고용시장 동향이 금리 결정에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 전망했다.김성은 기자