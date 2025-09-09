대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
수정 2025-09-09 16:41
입력 2025-09-09 16:41
삼성전자(005930)가 9월 9일 장 마감 5분 만에 9.82%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 71,500원으로 전 거래일 대비 2%(1,400원) 상승하며 강세로 마감했다. 거래량은 14,035,880주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 3.97%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 HJ중공업(097230)은 -6.68% 하락 마감했다. 검색비율 4위 클로봇(466100)은 17.01%의 급등세로 거래를 마쳤다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 2.13% 상승하며 강보합으로 마감했다.

6위 한화오션(042660)은 등락률 -0.81%로 소폭 하락을 기록했다. 7위 NAVER(035420)는 1.32% 상승 마감했다. 8위 삼현(437730)은 29.99% 상승으로 상한가를 기록했다. 9위 세진중공업(075580)은 -1.91% 하락 마감했다. 10위 미래에셋증권(006800)은 11.68%의 급등세로 마감했다.

이 밖에도 이수페타시스(007660) ▲4.63%, 올릭스(226950) ▲1.97%, 삼성중공업(010140) ▼0.94%, 원익홀딩스(030530) ▲20.77%, 이화전기(024810) ▲35.59%, 알테오젠(196170) ▼0.31%, 한화엔진(082740) ▼4.99%, 카카오(035720) ▲0.68%, 오리엔탈정공(014940) ▲7.61%, 현대차(005380) ▲0.23% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
