[서울데이터랩]상상인증권 21.00% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-09 16:41
입력 2025-09-09 16:41
이미지 확대


9일 오후 15시 35분 상상인증권(001290)(001290)이 등락률 +21.00%로 상승률 1위로 마감했다. 상상인증권은 장 중 28,647,027주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 143원 오른 824원에 마감했다.

한편 상상인증권의 PER은 -2.71로, 이는 해당 기업이 시장에서 상대적으로 저평가받고 있을 가능성을 시사한다. ROE는 -22.81%로, 수익성이 높지 않다는 점에서 주의가 필요하다.

이어 상승률 2위 조선선재(120030)는 주가가 20.53% 폭등하며 종가 131,500원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한국주강(025890)의 주가는 2,095원으로 16.13% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 코리아써키트(007810)는 15.50% 급등하며 15,130원에 마감했다. 상승률 5위 인스코비(006490)는 14.00%의 상승세를 타고 종가 855원에 마감했다.

6위 금강공업(014280)은 종가 5,630원으로 12.94% 상승 마감했다. 7위 화인베스틸(133820)은 종가 2,700원으로 11.80% 상승 마감했다. 8위 삼화전자(011230)는 종가 4,660원으로 11.75% 상승 마감했다. 9위 미래에셋증권(006800)은 종가 22,000원으로 11.68% 상승 마감했다. 10위 키움증권(039490)은 종가 231,000원으로 8.71% 상승 마감했다.

이미지 확대


이밖에도 미래에셋증권우(006805) ▲8.39%, 부국증권(001270) ▲8.02%, 유니퀘스트(077500) ▲7.41%, HS효성(487570) ▲7.33% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “상상인증권의 급등은 최근 금융 섹터 내 긍정적인 전망 및 시장 내 관심 증가 때문일 수 있다”며, “투자자들은 이와 같은 변동성을 항상 염두에 두고 대응할 필요가 있다”고 강조했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
