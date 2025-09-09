대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-09 08:47
입력 2025-09-09 08:47
이미지 확대


8일(현지시간) 미국 주요 주식 시장 지수는 전반적으로 소폭의 상승세를 보였다. 다우존스는 114.09포인트(0.25%) 오르며 45,514.95에 마감했고, 나스닥 종합은 98.31포인트(0.45%) 오른 21,798.70에 거래를 마쳤다. S&P 500 또한 13.65포인트(0.21%) 상승하며 6,495.15를 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 하루 거래량 472,243천주를 기록하며 45,430.61로 시작해 45,542.56의 최고가와 45,277.73의 최저가를 기록한 후 45,514.95로 마감했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,412,992천주의 거래량을 보이며 21,806.22에 시작해 21,885.62의 최고가와 21,776.24의 최저가를 기록했다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,993,596천주의 거래량을 기록하며 6,498.09로 시작해 6,508.67의 최고가와 6,483.29의 최저가를 기록했다.

한편, 다우운송 지수는 3.90포인트(-0.02%) 내린 15,723.95에 마감하며 보합세를 보였다. 나스닥 100은 109.86포인트(0.46%) 상승하며 23,762.30에 거래를 마쳤고, 필라델피아 반도체 지수는 48.21포인트(0.84%) 오른 5,809.61을 기록했다.

VIX 지수는 전일 대비 0.07포인트(-0.46%) 내린 15.11을 기록했다. 이는 시장이 안정적이고 스트레스가 적은 상황임을 나타낸다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기