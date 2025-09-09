[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

8일(현지시간) 미국 주요 주식 시장 지수는 전반적으로 소폭의 상승세를 보였다. 다우존스는 114.09포인트(0.25%) 오르며 45,514.95에 마감했고, 나스닥 종합은 98.31포인트(0.45%) 오른 21,798.70에 거래를 마쳤다. S&P 500 또한 13.65포인트(0.21%) 상승하며 6,495.15를 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 하루 거래량 472,243천주를 기록하며 45,430.61로 시작해 45,542.56의 최고가와 45,277.73의 최저가를 기록한 후 45,514.95로 마감했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,412,992천주의 거래량을 보이며 21,806.22에 시작해 21,885.62의 최고가와 21,776.24의 최저가를 기록했다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,993,596천주의 거래량을 기록하며 6,498.09로 시작해 6,508.67의 최고가와 6,483.29의 최저가를 기록했다.한편, 다우운송 지수는 3.90포인트(-0.02%) 내린 15,723.95에 마감하며 보합세를 보였다. 나스닥 100은 109.86포인트(0.46%) 상승하며 23,762.30에 거래를 마쳤고, 필라델피아 반도체 지수는 48.21포인트(0.84%) 오른 5,809.61을 기록했다.VIX 지수는 전일 대비 0.07포인트(-0.46%) 내린 15.11을 기록했다. 이는 시장이 안정적이고 스트레스가 적은 상황임을 나타낸다.정연호 기자