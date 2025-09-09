[서울데이터랩]월드코인 버추얼 프로토콜 펏지 펭귄 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 24일 기준으로 1시간 상승률이 높은 종목들을 중심으로 눈에 띄는 움직임이 관찰되고 있다. 특히 월드코인, 버추얼 프로토콜, 펏지 펭귄이 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다.우선 월드코인은 1시간 동안 무려 13.41% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재가는 2046원이며, 24시간 동안의 상승률은 38.62%에 달한다. 거래량도 2조 3864억 원에 이르러 월드코인의 시장에서의 강한 존재감을 드러내고 있다. 이러한 상승세는 단기 투자가들에게 매력적으로 다가올 수 있다.버추얼 프로토콜 역시 1시간 동안 3.99% 상승하며 강세를 보이고 있다. 현재가는 1724원으로, 24시간 동안 8.31% 상승했다. 거래량은 2089억 4493만 원으로 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승세는 시장에서의 지속적인 관심을 받고 있는 것으로 보인다.펏지 펭귄도 1시간 동안 3.15% 상승하며 주목을 받고 있다. 현재가는 46원이며, 24시간 동안의 상승률은 15.96%로 나타났다. 거래량은 1조 261억 원으로, 이 종목의 시장 내 활발한 거래를 반영하고 있다. 펏지 펭귄의 이러한 상승세는 투자자들 사이에서 긍정적으로 평가되고 있다.한편, 엠와이엑스 파이낸스는 1시간 동안 2.64% 상승하며 시장에서의 입지를 굳히고 있다. 현재가는 1만 151원으로, 24시간 동안 175.64%라는 매우 높은 상승률을 기록했다. 봉크는 1시간 동안 2.60% 상승하며 현재 0.0313원의 가격을 유지하고 있다. 24시간 동안 9.65% 상승한 것으로 나타났다.같은 시각, 페치는 1시간 동안 2.08% 상승하며 현재 905원의 가격을 형성하고 있다. 셀레스티아는 1.84% 상승하며 2384원의 가격을 기록하고 있다. 펌프는 1시간 동안 1.52% 상승하며 6.78원의 가격을 유지하고 있으며, 도그위프햇은 1시간 동안 1.51% 상승한 1186원에 거래되고 있다. 마지막으로, 렌더토큰은 1시간 동안 1.49% 상승하며 현재 5127원의 가격을 보여주고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자