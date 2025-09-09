경제 ‘황금볼펜’ 써 보세요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/09/09/20250909016002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-08 18:10 입력 2025-09-08 18:10 이미지 확대 ‘황금볼펜’ 써 보세요 8일 서울 마포구 한국조폐공사 서울 사옥 화폐제품 판매관에서 모델이 ‘황금볼펜 에디션’을 소개하고 있다. 이 볼펜은 화폐 제조 과정에서 생긴 부산물을 활용해 제작됐다.연합뉴스 8일 서울 마포구 한국조폐공사 서울 사옥 화폐제품 판매관에서 모델이 ‘황금볼펜 에디션’을 소개하고 있다. 이 볼펜은 화폐 제조 과정에서 생긴 부산물을 활용해 제작됐다. 연합뉴스 2025-09-09 16면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지