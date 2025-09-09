이미지 확대 ‘황금볼펜’ 써 보세요 8일 서울 마포구 한국조폐공사 서울 사옥 화폐제품 판매관에서 모델이 ‘황금볼펜 에디션’을 소개하고 있다. 이 볼펜은 화폐 제조 과정에서 생긴 부산물을 활용해 제작됐다.

연합뉴스

2025-09-09 16면

