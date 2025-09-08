팡고지와이, AI 기반 인터넷신문 솔루션 ‘팡고링고’ 출시

이미지 확대 ‘팡고링고’ 홍보 이미지. 팡고지와이 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

팡고지와이는 인터넷신문사 전용 AI 솔루션 ‘팡고링고’를 정식 출시했다고 8일 밝혔다.팡고링고는 기사 작성과 관리, 배포까지 전 과정을 지원하는 차세대 플랫폼으로, 인터넷신문사의 생산성과 경쟁력을 동시에 끌어올릴 수 있는 솔루션으로 주목받고 있다.직관적인 UI·UX와 효율적인 기사 작성 시스템 덕분에 기사 작성 및 배포에 드는 시간을 줄일 수 있으며, 반복적이고 소모적인 업무는 AI가 대신 처리한다.팡고링고는 글로벌 주요 언론사 및 신뢰도 높은 사이트 콘텐츠와 비교·분석해 팩트 기반 기사 작성이 가능하다. CMS에 최적화된 구조로 자동 생성되기 때문에 휴먼 에러가 최소화되며, 연관 기사·키워드 태그 자동 추천 기능도 제공된다. 또한 AI 검수 기능을 통해 맞춤형 가이드라인 준수 여부, 문맥 오류, 오탈자까지 자동 점검해 준다.아울러 단순 번역을 넘어 72개국 언어 현지화 최적화 기능을 제공한다. 각 언어권의 문화적 뉘앙스를 반영한 기사 작성이 가능하다. 각국 사용자 환경에 맞춰 로딩 속도와 UX까지 최적화돼 해외 독자에게도 빠르고 안정적인 기사 열람 경험을 보장한다.팡고링고는 언론사의 수익모델까지 고려했다. 팡고지와이의 SEO 전문가가 직접 설계한 AI 프롬프트가 탑재돼 국내외 뉴스 알고리즘에 맞춘 최적화된 기사를 자동 생성한다.이를 통해 언론사는 검색 노출과 클릭률을 동시에 높일 수 있으며, 방문자 증가가 곧 광고 수익으로 연결된다. 특히 깔끔하게 설계된 광고 영역은 독자의 몰입도를 해치지 않고 광고 효과를 높여준다.팡고링고는 실제 도입사례를 통해 효과를 입증했다. 팡고지와이에 따르면 영화·엔터 인터넷 매체 ‘씨네플레이’가 지난 7월 솔루션 도입 이후 2개월 만에 접속 국가 수가 21개국에서 113개국으로 확대, 트래픽 192%, 광고 수익 200% 증가라는 성과를 거뒀다. 월간 기사 생산량도 2.4배 증가했다.팡고지와이 관계자는 “팡고링고는 반복적이고 비효율적인 작업을 대신 맡아, 기자가 본연의 업무에 집중할 수 있도록 지원한다”며 “언론사의 디지털 혁신을 가속하는 든든한 파트너가 될 것”이라고 전했다.한준규 기자