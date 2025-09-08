청년떡집, 당일생산 맞춤형 ‘답례떡’ 신제품 출시

이미지 확대

전통 떡을 현대적으로 재해석해 선보이고 있는 청년떡집이 돌, 백일, 기업행사 등 다양한 자리에 어울리는 맞춤형 답례떡을 새롭게 선보였다.이번에 출시된 답례떡은 답례품 시장의 트렌드를 반영해 신선함과 실용성을 동시에 담아낸 것이 특징으로, 당일 생산 및 당일 배송 원칙을 고수해 최상의 신선도를 유지함으로써 답례용 식품이라는 의미를 최대한 잘 전달될 수 있도록 하는데 중점을 뒀다.고객은 취향과 필요에 따라 2구 또는 3구 구성으로 자유롭게 조합할 수 있어 상황과 예산에 맞는 맞춤형 답례품을 손쉽게 준비할 수 있다.특히 감사의 마음을 전하는 선물용으로 적합하게 설계돼 간편하게 즐길 수 있는데, 깔끔하면서도 세련된 패키지 디자인 덕분에 행사나 모임에서 고급스러운 답례품으로 활용하기 좋다. 이는 최근 답례품 시장에서 ‘실속과 정성’을 동시에 갖춘 제품이 각광받는 흐름과도 잘 맞아떨어지는 부분이다.청년떡집은 최근 이색적이면서도 대중적인 신제품을 선보이며 MZ세대를 중심으로 꾸준히 주목 받고 있는 브랜드로, 이번 답례떡 출시 역시 전통과 트렌드를 접목해 현대적인 떡 문화를 확산시키는 전략의 일환이다. 특히 행사와 선물 문화가 다양화되는 흐름 속에서 청년떡집의 신선함과 맞춤형 구성, 감각적인 디자인이 강점으로 작용할 것으로 예상된다.청년떡집 관계자는 “이번 답례떡 런칭은 고객들의 다양한 답례 수요를 충족하기 위한 첫걸음”이라며 “향후 상온 보관이 가능한 답례품과 냉동 보관이 가능한 라인업을 순차적으로 확장해 더 많은 고객이 편리하게 청년떡집 답례떡을 만나볼 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀