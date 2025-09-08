[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 이트론 거래대금 11억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 8일 한국거래소에 따르면, 이트론(096040)이 66,044,035주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 17원으로, 거래대금은 1,130백만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율이 0.73%로, 큰 자금 유입은 보이지 않는다. PER은 0.85로 낮고, ROE는 -2.85로 마이너스를 기록하고 있다. 이화전기(024810)는 27,536,698주가 거래되어 2위를 기록하며, 현재 주가는 310원, 거래대금은 7,130백만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 1.05%로, 상대적으로 안정된 흐름을 보인다. PER은 6.33, ROE는 -5.83이다. 씨피시스템(413630)은 20,121,112주로 3위에 올라있다. 현재 주가는 2,410원이며, 거래대금은 46,015백만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 5.24%로 높은 거래대금을 기록 중이다. PER은 37.66으로 낮지 않으며, ROE는 -29.60이다.거래량 3위부터 10위까지의 종목들은 다음과 같은 주가 흐름을 보이고 있다. KD(044180)는 현재가 767원에 상한가를 기록하며 19,289,045주가 거래되고 있다. PS일렉트로닉스(332570)는 5,460원으로 급등하며 17,745,394주의 거래량을 보인다. 클로봇(466100)은 22,050원으로 상승하며 13,122,648주가 거래 중이다. 앱코(129890)는 1,134원에 거래되며 3.75%의 상승률을 기록, 12,972,895주가 거래되고 있다. 오리엔탈정공(014940)은 10,030원으로 급등하며 8,898,144주가 거래되고 있다. 우리기술(032820)은 4,035원으로 보합세를 보이며 8,757,926주가 거래 중이다. 스맥(099440)은 4,440원으로 급등하며 7,962,518주의 거래를 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 일승(333430) ▲6.16%, 자연과환경(043910) ▲5.03%, 오리엔트정공(065500) ▲6.35%, 모코엠시스(333050) ▼0.43%, MDS테크(086960) ▲6.50%, SGA(049470) ▲8.82%, 빌리언스(044480) ▼5.09%, 코닉오토메이션(391710) ▲4.01%, 베셀(177350) ▲0.20%, 오성첨단소재(052420) ▼1.24% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는, 이화전기가 57.36%의 상승률과 함께 상당한 거래대금 7,130백만원을 기록하며 투자자들의 관심을 모으고 있다. 씨피시스템은 거래대금이 시가총액의 5.24%에 달하며 상한가를 기록, 투자 심리가 급격히 움직이는 모습을 보인다. 하락 폭이 큰 종목으로는 이트론과 빌리언스가 각각 -5.56%와 -5.09% 하락하며 거래량이 많지만 시가총액 대비 거래대금 비율이 낮아 매도세가 강하게 작용하고 있는 것으로 보인다.전체적인 시장 흐름은 상승과 하락이 엇갈리며 종목별로 다양한 움직임을 보이고 있다. 특히, 특정 종목의 경우 급등 및 상한가를 기록하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 반면, 일부 종목은 하락세를 보이며 시장의 조정이 진행되고 있는 것으로 분석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자