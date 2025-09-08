[서울데이터랩]KB금융 1.75% 하락하며 부진한 모습

이미지 확대

코스피 주요 종목들이 혼조세를 보이고 있다.8일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 현재가 69,900원으로 전 거래일 대비 0.58% 상승하고 있다. 외국인비율 50.35%에 거래량 5,472,519주를 기록하고 있으며, PER 15.61, ROE 9.03으로 안정적인 재정 상태를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원)는 현재가 278,000원으로 전 거래일 대비 1.65% 상승하며, 거래량 1,210,999주로 활발한 거래를 보이고 있다. 외국인비율은 55.35%, PER은 7.01, ROE는 31.06으로 나타나 수급과 재정 지표 모두 양호한 상태다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 등락이 엇갈린다. 한화에어로스페이스(012450)는 2.99% 상승하며 주목받고 있다. 반면, KB금융(105560)은 1.75% 하락하며 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲0.89%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.94%, NAVER(035420) ▼1.09%, 한화오션(042660) ▼1.78%, 신한지주(055550) ▼0.93%, 삼성생명(032830) ▲0.33%, HD한국조선해양(009540) ▼1.63%, 삼성물산(028260) ▼0.14%, 현대모비스(012330) ▼1.08%, 카카오(035720) ▲1.11% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장에서는 외국인 투자자들의 매수세가 두드러지고 있으며, 거래량이 많은 종목들은 상승세를 기록하고 있다. 특히, SK하이닉스와 한화에어로스페이스는 높은 외국인비율과 거래량을 바탕으로 강세를 보이고 있다. 반면, 거래량이 적은 종목들은 하락세를 면치 못하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자