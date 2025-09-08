[서울데이터랩]피스네트워크·크로노스·스카이프로토콜 24시간 하락률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 피스 네트워크(PYTH)는 24시간 동안 -3.41% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 현재 피스 네트워크의 가격은 227원이며, 시가총액은 1조 3075억 원에 달한다. 피스 네트워크는 탈중앙화 금융(DeFi) 영역에서 데이터 피드를 제공하는 프로젝트로, 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터를 스마트 계약에 제공하는 것을 목표로 한다.크로노스(CRO)는 24시간 동안 -2.53% 하락했다. 현재 361원에 거래 중이며, 시가총액은 12조 1466억 원이다. 크로노스는 크립토닷컴 체인에서 사용되는 네이티브 토큰으로, 사용자에게 다양한 혜택을 제공하며 주로 거래 수수료를 절감하는 데 사용된다.스카이 프로토콜(SKY)은 -2.34%의 등락률을 보이며 하락세를 이어가고 있다. 현재 가격은 97원이며, 시가총액은 2조 2908억 원이다. 스카이 프로토콜은 블록체인 기반의 통합 데이터 네트워크로, 데이터의 투명성과 신뢰성을 높이는 것을 목표로 하고 있다.에어로드롬 파이낸스(AERO)는 1567원에 거래되고 있으며 24시간 동안 -1.90%의 하락률을 기록했다. 시가총액은 1조 4031억 원으로, 에어로드롬 파이낸스는 다양한 금융 상품을 제공하는 플랫폼으로 탈중앙화 금융 시장에서 사용자에게 다양한 금융 서비스를 제공한다.플레어(FLR)는 -0.75% 하락하며 29원에 거래 중이다. 시가총액은 2조 1853억 원이다. 플레어 네트워크는 스마트 계약 기능을 비트코인과 같은 비스마트 계약 블록체인에 제공하여 블록체인 간 상호운용성을 높이는 것을 목표로 한다.같은 시각, OKX 토큰(OKB)은 -0.72% 하락했으며, 레이디움(RAY)은 -0.61%의 하락률을 기록했다. 이뮤터블엑스(IMX)는 706원에 거래되며 -0.57% 하락했다. 테조스(XTZ)는 -0.53% 하락했으며, 넥소(NEXO)는 -0.51%의 하락률을 보였다. 레오는 -0.31% 하락하며 1만 3237원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자