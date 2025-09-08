[서울데이터랩]에테나 OKX 토큰 폼 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각을 기준으로 암호화폐 시장에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 에테나입니다. 에테나는 현재 1038원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 1.37%로 나타났습니다. 24시간 등락률은 2.78%로, 최근 24시간 동안 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 6643억 9645만 원으로, 시장에서 활발한 거래가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 에테나의 시가총액은 7조 1528억 원으로, 시가총액 순위는 28위를 기록하고 있습니다.
두 번째로 주목할 만한 종목은 OKX 토큰입니다. OKX 토큰은 현재 27만 4630원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 1.10%입니다. 24시간 등락률은 2.87%로, 에테나와 마찬가지로 상승세를 유지하고 있습니다. 24시간 거래량은 5922억 1215만 원이며, 시가총액은 5조 7672억 원으로, 시가총액 순위는 32위에 자리하고 있습니다.
세 번째로 상승률이 높은 종목은 폼입니다. 폼은 현재 5435원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.97%입니다. 24시간 등락률은 5.65%로, 단기적으로 상당한 상승세를 기록하고 있습니다. 24시간 거래량은 594억 6334만 원이며, 시가총액은 2조 755억 원으로, 시가총액 순위는 64위입니다.
비트겟토큰은 현재 6755원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.84%입니다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 현재 312원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.72%입니다. 이들 종목은 짧은 시간 내에 비교적 안정적인 상승세를 보이고 있습니다.
같은 시각 솔라나는 28만 4336원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.69%입니다. 비트텐서는 45만 3019원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.69%로 나타났습니다. 니어프로토콜은 3433원으로 1시간 등락률은 0.66%입니다. 한편, 카이아는 208원에 거래되며 1시간 등락률은 0.65%로 기록되었습니다. 크로노스는 359원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.46%입니다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지