[서울데이터랩]트론·카스파·하이퍼리퀴드 24시간 하락률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 트론(TRX)이 24시간 동안 -8.63% 하락하여 가장 큰 하락폭을 기록했다. 트론의 현재 가격은 419원이며, 시가총액은 39조 7514억 원에 달한다. 트론은 블록체인 기반의 탈중앙화 플랫폼으로, 주로 디지털 콘텐츠의 공유를 위한 생태계를 조성하는 데 목적을 두고 있다. 이러한 기술적 특징에도 불구하고, 최근 시장에서 큰 하락세를 보이고 있다.카스파(KAS)는 24시간 하락률 -3.08%로 두 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 카스파의 현재 가격은 107원이며 시가총액은 2조 8799억 원이다. 카스파는 확장성과 속도에 중점을 둔 디지털 자산으로, 주로 빠른 거래를 지원하기 위해 개발된 블록체인 기술을 기반으로 한다. 이러한 기술적 장점에도 불구하고, 시장에서는 부진한 모습을 보였다.하이퍼리퀴드(HYPE)는 -2.78%의 하락률로 세 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 하이퍼리퀴드의 가격은 6만 3828원이며 시가총액은 21조 3142억 원이다. 하이퍼리퀴드는 유동성을 극대화하기 위한 금융 플랫폼으로, 다양한 디지털 자산의 거래를 용이하게 한다. 그러나, 최근의 시장 상황은 이러한 기능을 충분히 발휘하지 못하고 있는 것으로 보인다.스카이 프로토콜(SKY)은 -2.75% 하락하며 네 번째로 높은 하락률을 기록했다. 스카이 프로토콜의 현재 가격은 99원이며, 시가총액은 2조 3415억 원이다. 스카이 프로토콜은 데이터 전송과 보안에 중점을 둔 블록체인 기술을 제공하고 있으며, 특히 IoT(사물 인터넷) 환경에서의 활용을 목표로 한다. 하지만 이와 같은 기술적 장점에도 불구하고, 현재 시장에서는 부정적인 반응을 얻고 있다.에어로드롬 파이낸스(AERO)는 -2.66% 하락하며 다섯 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 에어로드롬 파이낸스의 가격은 1600원이며, 시가총액은 1조 4321억 원이다. 이 플랫폼은 디파이(DeFi) 생태계를 지원하며, 사용자가 금융 서비스를 보다 쉽게 접근할 수 있도록 돕고 있다. 그러나, 최근의 하락세는 이러한 기능들을 충분히 발휘하지 못하고 있는 것으로 분석된다.한편, 비트코인 캐시는 24시간 동안 -2.63% 하락하며 시장에서 약세를 보였다. 현재 비트코인 캐시의 가격은 82만 2956원이며, 시가총액은 16조 3948억 원이다. 같은 시각 세이는 -2.39% 하락했으며, 현재 가격은 395원, 시가총액은 2조 3759억 원으로 나타났다. 폴리곤은 또한 -2.32% 하락하여 현재 가격 381원, 시가총액 4조 2억 원을 기록했다.펜들은 -2.21% 하락하여 현재 가격 6394원, 시가총액 1조 826억 원을 기록하며 하락세를 보였다. 같은 시각 맨틀은 -2.10% 하락하며 현재 가격 1595원, 시가총액 5조 1897억 원으로 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자