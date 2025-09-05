與 “대한항공 합병 조건 불이행 땐 취소”…주병기 “검토하겠다”

이미지 확대 답변하는 주병기 후보자 답변하는 주병기 후보자

(서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.9.5

대한항공과 아시아나항공의 기업결합 조건인 ‘2019년 대비 공급 좌석 수 90% 이상 유지’가 지켜지지 않을 경우 기업 결합 취소를 고려해야 한다는 주장이 나왔다. 주병기 공정거래위원장 후보자는 이에 대해 “검토하겠다”고 밝혔다.더불어민주당 박범계 의원은 5일 국회 정무위원회 공정거래위원장 후보 인사청문회에서 “대한항공과 아시아나항공 합병에 대해 공정위가 조건부 승인을 했는데, 행정법상 부관(행정행위에 조건·의무를 부과하는 조항)에 해당한다”며 “부관이 행정법적 조건인데 이 조건이 달성되지 않으면 기업결합 승인은 무효가 돼야 한다”고 주장했다.박 의원은 “공정위는 좌석 공급 축소와 평균 운임 인상의 한도를 짓는 조건으로 기업 결합을 승인했는데 (기업이) 이 조건을 모두 위반하고 있다”며 “공정위는 이행강제금을 부과하지만 기업 결합이라는 행정행위가 취소되지 않는 이상 (기업은) 이행강제금만 내면 된다고 여긴다”고 지적했다.박 의원은 “미국이나 유럽연합(EU)는 이러한 조건적 부관을 이행하지 않은 행정행위는 취소한다”며 “공정위의 권위와 국가 공신력이 있는데, 이 조건을 지키지 않은 행정행위에 대한 철회 및 재심사 제도를 연구해 봐야 한다”고 주장했다. 주 후보자는 이에 “검토해보겠다”고 답했다.공정위는 지난해 대한항공과 아시아나의 기업결합을 승인하면서 두 회사가 결합 전 연간 공급하던 좌석 수의 90% 이상을 유지하도록 시정조치를 내렸다. 합병 이후 좌석 수를 과도하게 줄이면 항공권 가격이 오르고 소비자 선택지가 줄어드는 효과를 방지하려는 조치다.대한항공은 지난달 5일 이코노미석(일반석)과 프레스티지석(비즈니스석) 사이 ‘프리미엄석’을 도입한다고 밝혔다. 이코노미석 너비를 1인치(2.43cm) 줄이고, 가격을 두 배 가까이 인상해 빈축을 샀다. 기존 3·3·3 배열을 3·4·3 배열로 바꾸면 좌석 간 간격이 줄어 승객들에게 불편함을 줄 수 있다는 지적이 제기됐다.민주당 이정문 의원은 “공정위는 합병 승인 조건으로 경쟁제한이 우려되는 40여개 노선에 대해 원칙적으로 서비스 변경을 금지했다”며 “3·4·3 배열로 개조한 항공기를 경쟁제한 우려가 있는 40여개 노선에 투입한다면 시정조치 위반이 되기 때문에 반드시 점검해 달라”고 강조했다.주 후보자는 지난 3일 인사청문회를 앞두고 제출한 서면 답변에서 “최근 대한항공이 이코노미석 넓이를 1인치씩 축소한 항공기를 일부 노선에 투입한다고 발표한 데 대해 최근 소비자단체를 중심으로 많은 문제 제기가 있는 것으로 안다”면서 “위원장으로 취임하면 좌석 축소 문제뿐만 아니라 소비자 후생 감소 우려가 제기되는 여러 이슈에 대해 다각도로 살펴보겠다”고 밝힌 바 있다.세종 이주원 기자