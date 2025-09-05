한수원-컨버다인, 변환우라늄 공급계약 체결…“한미 원자력 협력 강화”

이미지 확대 한구수력원자력 본사 사옥. 한수원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국수력원자력은 4일(현시지간) 영국 런던에서 미국의 유일한 우라늄 변환 시설 운영사인 컨버다인과 변환 우라늄 장기 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.우라늄 변환 공정은 채굴·정련(채광한 우라늄 성분을 분리하는 과정)된 우라늄 정광을 농축 공정에 투입할 수 있는 육불화우라늄(UF6) 형태로 만드는 필수 단계다.국제 원자력 통제 체제에 따라 한국은 독자적으로 천연 우라늄을 원전 연료로 쓰일 수준까지 농축할 수 없다. 한국은 일정 비율로 농축된 우라늄을 육불화우라늄 가스 형태로 프랑스, 러시아, 영국 등에서 수입해 국내에서 원자로에 넣을 수 있는 최종 연료 형태로 가공한다.이후 국내에서 가공을 통해 우선 작고 얇은 원판 모양의 펠릿으로 만든다. 펠릿을 긴 봉에 차곡차곡 넣어 쌓아 올리면 원전 연료봉이 된다.한수원은 이번 계약이 한미 원자력 협력을 한층 구체화하는 성과로서 한미 원자력 협력 관계의 심화를 뒷받침하는 중요한 의미를 가진다고 자평했다. 이번 계약으로 북미 지역에 우라늄 원료를 안전하게 보관·관리 할 수 있는 기반을 마련하고, 미국 내 시설에서 농축 우라늄을 생산하는 데 필요한 원료를 확보할 수 있게 됐다고 설명했다.황주호 한수원 사장은 “이번 계약으로 변환 우라늄의 안정적인 수급을 통해 에너지 안보를 강화함은 물론 한미 양국의 원자력 협력을 더욱 공고히 하는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.세종 이주원 기자