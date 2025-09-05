닥터펩티 ‘센텔라 토너 EX’, 글로벌 누적 250만 병 돌파

이미지 확대

펩타이드 중심의 고기능성 화장품을 선보이며 글로벌 시장에서 차별화된 입지를 다져온 ‘닥터펩티(DR.PEPTI)’가 세계 무대에서 두각을 드러냈다. 브랜드 대표 제품인 ‘센텔라 토너 EX’가 누적 판매량 250만 병을 돌파하며, 아시아를 넘어 북미와 글로벌 주요 시장에서도 가파른 성장세를 이어가고 있다.‘센텔라 토너 EX’는 베트남 현지 소비자들 사이에서 ‘국민토너’라는 애칭을 얻으며 압도적인 인기를 끌고 있다. 열대 기후로 인해 피부 진정과 수분 공급에 대한 니즈가 큰 시장에서, 산뜻하면서도 보습력이 뛰어난 제형이 현지 소비자들의 피부 고민과 정확히 맞아떨어진 것이다. 재구매율이 높고 입소문을 통해 사용층이 확대되면서, 베트남 내 K-뷰티 대표 제품으로 자리매김했다는 분석이다.최근에는 미국 아마존과 글로벌 뷰티 플랫폼 예스스타일에 공식 입점하면서 유통망을 더욱 확대했다. 단순히 판매 채널을 넓힌 수준을 넘어, 글로벌 온라인 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 북미 시장 본격 진출을 위한 교두보를 마련한 것으로 평가된다. 북미 소비자들 사이에서는 가볍지만 충분한 보습감, 끈적임 없는 마무리감을 강점으로 긍정적 피드백이 이어지고 있다. 이는 온라인 소비자 신뢰도가 중요한 북미 시장에서 경쟁력을 보여주는 지표로 작용하고 있다.센텔라 토너 EX는 닥터펩티만의 독자적인 성분 배합으로 차별화를 꾀했다. 병풀(센텔라 아시아티카) 추출물은 피부 진정을 돕고, 여기에 5종 펩타이드 성분이 더해져 피부 활력과 탄력 케어까지 고려했다. 또한 히알루론산 8종을 복합적으로 함유해 풍부한 보습감으로 촉촉함을 유지해줘, 토너 하나로도 다차원적인 보습 효과를 기대할 수 있다. 산뜻한 밀키 텍스처로 끈적임 없이 부드럽게 흡수되어 편안한 사용감을 제공하는 점 역시 소비자들 사이에서 호평받는 이유다.닥터펩티 관계자는 “센텔라 토너 EX는 출시 이후 꾸준히 입소문을 타며 K-뷰티 스테디셀러로 자리매김했다”며 “베트남의 국민토너를 넘어 미국 시장에서도 경쟁력을 입증하고 있는 만큼, 앞으로 더 큰 글로벌 성장 모멘텀이 기대된다”고 전했다.닥터펩티는 이번 성과를 기반으로 글로벌 뷰티 시장에서의 영향력을 확대하고자 한다. 현지 소비자들의 피부 고민을 반영한 맞춤형 제품과 혁신적인 성분 배합을 통해 브랜드 차별성을 강화하는 한편, 글로벌 유통 플랫폼과의 협업을 통해 소비자와의 접점을 넓히며 K-뷰티 대표 브랜드로서 입지를 공고히 해나갈 계획이다.온라인뉴스팀