금값 급등에 은행권 ‘골드러시’… 골드바·골드뱅킹 불티

이미지 확대 금과 은 가격이 급등세를 보이는 2일 서울 종로구 삼성금거래소에서 관계자가 골드바를 내보이고 있다. 2025.9.2 홍윤기 기자

국제 금값이 연일 최고치를 경신하면서 국내 은행권의 금 판매가 폭발적으로 증가하고 있다. 불과 8개월 만에 지난해 전체 판매 규모를 두 배 가까이 추월하며 ‘골드 러시’가 현실화화하고 있다.지난 3일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 온스당 3593.20달러로 마감했다. 장중 한때 3639.50달러까지 치솟으며 사상 최고치를 갈아치웠다. 미 정부의 관세 정책으로 글로벌 불확실성이 커지자 투자자들의 안전자산 선호 심리가 높아진 영향이다.5일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난달 말 기준 골드바 판매액은 3245억 4900만원으로 집계됐다. 올해 들어 8개월간 판매액이 지난해 연간 판매액(1654억원)의 두 배에 육박하는 수준이다. 일부 은행은 수요 급증에 따른 공급 차질로 판매를 한 달 넘게 중단하기도 했다. 국민은행은 지난 2월 18일, 우리은행은 2월 14일부터 각각 금 판매를 일시 중단한 뒤 지난 4월 재개했다.‘금 통장’(골드뱅킹) 수요도 확대되고 있다. 같은 기간 KB국민·신한·우리은행 등 3개 은행의 금 통장 잔액은 1조 1393억원으로 집계됐는데, 지난해 말(7822억원)보다 45% 넘게 늘어난 수치다.한편, 금에 이어 은 가격도 덩달아 오름세다. COMEX에 따르면 국제 은값은 지난 1일 온스당 40달러를 넘어섰는데, 이는 2011년 이후 14년 만이다. 은행권의 실버바 판매액도 급증했다. 은을 판매하는 국민·농협·신한·우리은행의 지난달 말 기준 판매액은 38억 5600만원으로, 지난해 말(6억 3000만원)의 다섯 배가 넘는다.김예슬 기자