[포토]한국청과(주) 박상헌 대표, 한농대 미래 농업인재 육성 위한 장학기금 1억원 기부

한국농수산대학교(총장 이주명, 이하 한농대)과 한국청과(주) 박상헌 대표가 한농대 발전기금 1억 원 기탁식 행사 진행 후 교내 PTC온실 실습장을 둘러봤다. 한농대는 한국청과 기부금을 ‘한국청과 장학기금’으로 조성하고, 한농대의 우수 청년농어업 인재에 대한 장학금 지원 등에 활용할 계획이다.온라인뉴스팀