[서울데이터랩]베셀 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

4일 오후 15시 40분 베셀(177350)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 베셀은 장 중 7,429,277주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 296원 오른 1,283원에 마감했다.한편 베셀의 PER은 2.91로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -43.79%로 수익성이 낮다고 판단될 수 있다.이어 상승률 2위 이지트로닉스(377330)는 주가가 29.84% 폭등하며 종가 5,200원에 상승 마감했다. 상승률 3위 삼영엠텍(054540)의 주가는 11,650원으로 26.63% 폭등하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 프로티나(468530)는 24.68% 폭등하며 24,600원에 마감했다. 상승률 5위 케이에스피(073010)는 21.77%의 상승세를 타고 종가 6,600원에 마감했다.6위 메드팩토(235980)는 종가 5,140원으로 18.57% 급등 마감했다. 7위 리튬포어스(073570)는 종가 1,330원으로 18.43% 급등 마감했다. 8위 에스앤더블류(103230)는 종가 4,990원으로 17.14% 급등 마감했다. 9위 엠투엔(033310)은 종가 2,195원으로 16.08% 급등 마감했다. 10위 신라젠(215600)은 종가 3,370원으로 16.01% 급등 마감했다.이밖에도 킵스파마(256940) ▲15.75%, 에스유앤피(019590) ▲13.65%, 퓨쳐켐(220100) ▲13.18%, 에프알텍(073540) ▲13.01%, 이트론(096040) ▲12.50%, 에이럭스(475580) ▲12.30%, 프로티아(303360) ▲12.27%, 오리엔탈정공(014940) ▲11.99%, 온코닉테라퓨틱스(476060) ▲11.90%, 헬릭스미스(084990) ▲11.64% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “베셀의 상승세는 주로 공모가 대비 주가 상승에 기인한 것으로 보인다”며 “기업의 수익성 지표는 부진하지만, 투자자들의 주목을 받으며 단기적인 주가 상승이 나타났다”고 분석했다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자