[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 9월 4일 장 마감 5분 만에 5.90%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 70,100원으로 전 거래일 대비 0.43% 상승하며 약보합으로 마감했다. 거래량은 11,761,473주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 두산에너빌리티(034020)는 약보합세를 보이며 0.64% 상승 마감했다. 검색비율 3위의 HJ중공업(097230)은 4.06% 상승 마감했다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 1.02% 상승하며 강보합으로 마감했다. 검색비율 5위 카카오(035720)는 -0.68% 하락하며 약보합세로 마감했다.6위 신라젠(215600)은 등락률 16.01%로 급등세를 기록했다. 7위 NAVER(035420)는 2.71% 상승했다. 8위 삼영엠텍(054540)은 26.63%로 폭등했다. 9위 SK하이닉스(000660)는 1.14% 상승 마감했다. 10위 이화전기(024810)는 -39.62% 폭락했다.이 밖에도 삼성전기(009150) ▲2.41%, 우리기술(032820) ▲7.98%, 삼성중공업(010140) ▼0.48%, 올릭스(226950) ▲0.25%, 한라캐스트(125490) ▲9.38%, 이아이디(093230) 보합, 프로티나(468530) ▲24.68%, 클로봇(466100) ▲1.81%, LG에너지솔루션(373220) ▲0.72%, 에이비엘바이오(298380) ▼1.44% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자