글로벌 무선충전기 유그린(UGREEN), 애플·안드로이드용 보조배터리 ‘Qi2 무선 충전’ 출시

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 소비자 전자제품 브랜드 유그린(UGREEN)이 최신 무선 충전 기술인 ‘Qi2 25W 표준’을 적용한 ‘MagFlow 25W Qi2 시리즈’를 출시한다고 25일 밝혔다. 이번 신제품은 애플의 아이폰 12부터 최신 모델인 17 시리즈는 물론, Qi2 인증을 받은 안드로이드 기기까지 모두 호환되는 범용성을 갖췄다.새롭게 도입된 Qi2 표준은 기존 Qi 기술을 한층 발전시켜 무선 충전 효율을 극대화한다. 특히 강력한 자기 정렬 기능이 탑재돼 사용자가 기기를 충전 패드에 올려놓기만 해도 자동으로 최적의 충전 위치를 찾아준다. 이를 통해 충전 효율을 높이고 안정적인 사용 환경을 제공한다.유그린의 MagFlow 시리즈는 최대 25W의 고속 무선 충전을 지원하며, 아이폰 16 이후 모델과 구글 픽셀 10 Pro XL 등 최신 기기에도 최적화된 성능을 제공한다. 또한, 0.7~0.9kg의 물체를 고정할 수 있는 강력한 자력을 갖춰 충전 중 기기가 쉽게 떨어지는 것을 방지한다.안전성 역시 강화됐다. 유그린이 자체 개발한 ‘ThermalGuard™’ 기술은 지능적으로 온도를 제어하고 열을 빠르게 분산시켜 과열을 막는다. 여기에 V-0 난연성 케이스를 사용해 국제 안전 규격을 충족하는 등 안전성을 높였다.유그린 MagFlow 25W Qi2 시리즈는 오는 9월 5일부터 유그린 공식 알리익스프레스 스토어에서 판매될 예정이며, 주요 제품으로는 ‘마그네틱 보조배터리’, ‘2-in-1 무선 충전기’ 등이 있다.온라인뉴스팀