풍미와 식감의 즐거움, 보드람치킨의 신메뉴 ‘씬스틸러 달짝피뇨 순살치킨’ 출시

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

보드람치킨이 신제품 ‘씬스틸러 달짝피뇨 순살치킨’을 출시했다. 2001년부터 지금까지 ‘진짜 후라이드’라는 명성을 이어온 보드람치킨은 이번 신메뉴를 통해 또 다른 풍미와 식감의 즐거움을 선보인다.‘씬스틸러 달짝피뇨 순살치킨’은 달콤한 트리플스윗소스와 매콤한 할라피뇨가 어우러진 극적인 조합으로 완성됐다. 바삭한 쌀콘 크럼블 튀김옷과 속까지 꽉 찬 부드러운 순살이 만들어내는 반전 식감에, 감자튀김 토핑을 더해 풍성함까지 잡았다. 보드람치킨은 이번 메뉴를 “리얼 순살 반전극”이라 소개하며, 첫맛과 끝맛이 대비되는 차별점을 강조했다.이번 제품에는 보드람치킨이 자체 개발한 ‘씬스(THIN’s) 공법’이 적용됐다. ‘얇은 튀김옷’이라는 브랜드 정체성을 이어가기 위해 고안된 이 기술은 튀김옷이 원육에 얇게 밀착되도록 해 바삭함과 촉촉함을 동시에 살려준다. 여기에 소스를 한 번에 버무리지 않고 두 단계로 나누어 뿌리는 ‘더블 드리즐(Double Drizzle)’ 기법을 더해 오래도록 바삭함을 유지할 수 있게 했다.보드람치킨 관계자는 “달짝피뇨 순살치킨은 달달함으로 시작해 매콤하게 마무리되는 반전의 즐거움을 선사할 것”이라며, “보드람 후라이드가 24년간 이어온 대표 메뉴였다면, 이번 신제품은 든든한 조연으로 떠올라 새로운 힘을 보탤 것”이라고 말했다.온라인뉴스팀