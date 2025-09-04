피죤, ‘2026 S/S 서울패션위크’서 팝업스토어 오픈

종합생활용품 전문기업 피죤이 4일 ‘2026 S/S 서울패션위크’가 진행되는 서울 중구 동대문디자인플라자에서 팝업스토어를 열었다.
이번 행사는 피죤의 첫 서울패션위크 참여로, 2030 소비자들에게 피죤의 향기를 알리기 위해 마련됐다. 피죤은 4일부터 7일까지 총 4일간 동대문디자인플라자 어울림광장에서 팝업 부스를 운영하고 다양한 이벤트를 진행한다.
‘프레시 런드리 샵(Fresh Laundry Shop)’을 컨셉으로 구성된 팝업 부스에서는 ▲핑크로즈 ▲옐로미모사 ▲블루비앙카 등 피죤의 향기를 담은 고농축피죤, 스프레이피죤 등을 체험할 수 있다. 퍼스널 향기 테스트, 룰렛 이벤트, 포토존 SNS 이벤트가 진행되며 참여자를 위한 경품이 증정됐다.
도준석 전문기자
