골프부킹 플랫폼 ‘엑스골프’, 차별화 앱 서비스로 업계 이끈다

이미지 확대 ‘엑스골프’(XGOLF) 앱 구동 화면. 엑스골프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 대표 골프 부킹 서비스 ‘엑스골프’(XGOLF)가 사용자 친화적인 앱(App) 기반 플랫폼과 차별화한 혜택으로 골프 예약 시장에서 주목받고 있다.4일 엑스골프에 따르면 해당 앱은 전국 500여개 골프장과 제휴를 맺고 업계 최다 코스 선택지를 제공한다. 이용자들은 엑스골프 앱을 통해 실시간 예약 현황을 확인하고, 원하는 시간과 골프장을 빠르고 편리하게 예약할 수 있다. 또한 합리적인 가격과 다양한 프로모션 혜택까지 누릴 수 있다.특히 엑스골프 앱은 UI·UX 최적화를 통해 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계됐으며, 실시간 알림 기능으로 예약 현황과 취소·변경 정보를 즉시 확인할 수 있다. 또한 이용자 성향에 맞춘 맞춤 추천 기능을 제공해 개인화된 예약 경험을 지원한다.엑스골프는 예약부터 결제, 정산까지 원스톱으로 가능한 시스템을 구축해 편의성을 높였으며, 법인·단체 고객을 위한 ‘신멤버스’ 서비스를 통해 명문 골프장 실시간 예약과 정산 리포트를 제공한다.또한 골프장 운영사와의 파트너십을 바탕으로 정산 자동화 서비스를 도입, 투명하고 신속한 정산 환경을 실현했다. 이로써 골프장과 이용자 모두에게 신뢰성 높은 플랫폼으로 자리매김하고 있다.엑스골프 관계자는 “국내 골프 산업의 디지털 전환을 선도하는 것이 우리의 목표”라며 “앞으로도 혁신적인 앱 기능과 고객 맞춤형 서비스를 통해 더욱 편리한 골프 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.한준규 기자