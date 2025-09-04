[서울데이터랩]이아이디 13.33% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

4일 오전 9시 10분 이아이디(093230)가 등락률 +13.33%로 상승률 1위를 차지했다. 이아이디는 개장 직후 5분간 4,920,590주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 14원 오른 119원이다.한편 이아이디의 PER은 -2.16으로, 이는 이익을 창출하지 못하고 있음을 시사하며, ROE는 -6.05%로 자산 수익성이 부정적임을 나타낸다.이어 상승률 2위 영풍제지(006740)는 현재가 1,063원으로 주가가 6.73% 상승하고 있다. 상승률 3위 한올바이오파마(009420)는 현재 33,400원으로 6.03% 상승하며 활발한 모습을 보인다. 상승률 4위 일양약품우(007575)는 5.96% 상승하며 13,520원에 거래되고 있다. 상승률 5위 GS피앤엘(499790)은 5.20%의 상승세를 타고 52,600원에 거래되고 있다.6위 삼아알미늄(006110)은 현재가 23,300원으로 5.19% 상승 중이다. 7위 대양금속(009190)은 현재가 1,687원으로 4.85% 상승 중이다. 8위 일동제약(249420)은 현재가 23,900원으로 4.82% 상승 중이다. 9위 SK스퀘어(402340)는 현재가 150,200원으로 4.38% 상승 중이다. 10위 두산로보틱스(454910)는 현재가 63,550원으로 4.01% 상승 중이다.이밖에도 한전기술(052690) ▲3.85%, 한전산업(130660) ▲3.83%, 삼성전기우(009155) ▲3.54%, 삼영(003720) ▲3.38% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자