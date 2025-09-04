대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
수정 2025-09-04 08:47
입력 2025-09-04 08:47
이미지 확대


3일(현지시간) 미국 주요 지수들이 서로 다른 흐름을 보였다. 다우존스 지수는 소폭 하락하며 보합세를 기록했으며, 나스닥 종합 지수는 상승세를 나타냈다. S&P 500 지수도 상승세를 보였다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 45,271.23포인트로 거래를 마감하며 전일 대비 24.58포인트 하락(-0.05%)했다. 하루 거래량은 479,211천주로 기록됐다. 시작가는 45,309.43포인트였으며, 최고가는 45,309.43포인트, 최저가는 44,980.36포인트였다.

반면, 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 21,497.73포인트로 장을 마쳤다. 이는 전일 대비 218.10포인트 상승(1.03%)한 수치다. 하루 거래량은 1,327,284천주였고, 시작가는 21,461.63포인트, 최고가는 21,553.98포인트, 최저가는 21,370.98포인트였다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,448.26포인트로 마감하며 32.72포인트 상승(0.51%)했다. 이 지수의 하루 거래량은 2,768,763천주였다. 시작가는 6,445.82포인트였고, 최고가는 6,453.67포인트, 최저가는 6,416.17포인트로 나타났다.

다우운송 지수는 15,714.86포인트로 마감하며 65.28포인트 하락(-0.41%)했다. 필라델피아 반도체 지수는 5,592.82포인트로 장을 마쳤으며 12.64포인트 내렸다(-0.23%). 나스닥 100 지수는 23,414.84포인트로 거래를 마치며 183.73포인트 상승(0.79%)했다.



한편, VIX 지수는 16.35로 마감하며 전일 대비 0.82포인트 하락(-4.78%)했다. 이 지수는 비교적 낮은 수준으로, 시장의 변동성이 적고 안정적인 상태를 나타내고 있다.

정연호 기자
