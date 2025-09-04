금값 장중 첫 3600弗 돌파… “더 오를 것”

시장 불확실성에 연일 최고치

‘디지털 금’ 비트코인도 반등

2025-09-04 18면

국제 금값이 안전자산 선호 심리에 사상 처음으로 온스당 3600달러 선을 돌파했다. 미국의 관세 정책 불확실성과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대가 겹치며 안전자산 선호가 커진 가운데 추가 상승 전망이 힘을 얻고 있다.2일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 금 선물 종가는 온스당 3592.20달러로 전장 대비 2.16%(76.10달러) 오르면서 사상 최고치를 기록했다. 종가 기준 이틀 연속 최고치로, 장중에는 3602.40달러까지 올라 사상 처음 3600달러 선을 넘어섰다. 이번 급등의 배경으로는 트럼프 행정부의 관세가 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반했다는 항소심 판결이 꼽힌다. 도널드 트럼프 대통령은 상고 방침을 밝히며 “관세는 여전히 유효하다”고 주장했지만, 대법원 판단까지는 불확실성이 이어질 가능성이 높다. 여기에 트럼프 대통령의 미 연준 인사 해임과 금리 인하 압박으로 불거진 연준 독립성 훼손 우려도 시장 불안을 키웠다.대표 안전자산인 금값이 치솟자 가상자산 대장주 비트코인도 반등했다. 글로벌 시황 중계사이트 코인마켓캡에 따르면 전날 10만 8000달러 선까지 밀려났던 비트코인은 이날 하락분을 대부분 회복하며 11만 1000달러를 되찾았다.시장에서는 금과 가상자산을 ‘위기 국면의 대체 투자처’로 보는 인식이 맞물리면서 동반 강세가 이어지고 있다는 분석이 나온다. JP모건은 “올해 말 금값이 온스당 3675달러, 내년 말에는 4250달러에 이를 것”이라고 전망했다. 래리 핑크 블랙록 CEO는 “비트코인이 통화 가치 하락을 막는 ‘디지털 금’ 역할을 할 수 있다”고 말했다.김예슬 기자