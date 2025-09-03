미래에셋그룹 박현주 회장, 글로벌 비즈니스 책무 맡는다

이미지 확대 박현주 미래에셋그룹 회장. 미래에셋증권 제공

미래에셋그룹 창업자 박현주 회장이 미래에셋증권 책무구조도에 이름을 올렸다. 박 회장은 글로벌전략가(GSO)로서 향후 회사의 글로벌 비즈니스에 대한 책임을 맡게 된다.미래에셋증권은 박 회장이 글로벌 사업 관련 중장기 방향성 수립 및 사업기회 발굴, 글로벌 전략본부 조직 관리 관련 책무를 맡게 됐다고 3일 공시했다. 책무구조도란 금융회사에서 내부통제 책임을 하부에 위임할 수 없도록 주요 업무의 최종 책임자를 사전에 특정해두는 제도다. 작년 지배구조법 개정에 따라 올해 1월부터 시행되고 있다.미래에셋증권의 전체 고객 운용자산(AUM)은 최근 1000조원을 넘어섰는데, 이 중 해외법인이 운용 중인 고객자산은 272조원으로 전체의 27%를 차지한다. 또 올해 상반기 해외법인 세전이익은 2238억원으로 전체의 26% 수준에 달했다. 역대 최고 수준이다.해외법인 세전이익이 역대 최고 수준까지 치솟은 상황에서 박 회장을 책무구조도에 올리고 그의 글로벌 투자 혜안을 중장기 전략 방향성 차원으로 구체화한다는 것이 미래에셋증권의 복안이다.미래에셋증권 관계자는 “비즈니스 전략과 주주가치 제고를 위한 선택으로 내부적으로 필요한 책무 체제를 확립하기 위한 판단”이라면서 “‘클라이언트 퍼스트’(고객 중심) 정신을 기반으로 고객에게 신뢰받을 수 있는 글로벌 투자전문회사로 성장하기 위해 노력하겠다”고 말했다.최재성 기자